Yunus Emre Termik Santrali işçileri direniş kararı aldı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik, 5 Haziran’da kazanımla sonuçlanan madenci direnişinin ardından yeni bir işçi eylemiyle karşı karşıya.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki santralde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, ödenmeyen ücretlere, yetersiz iş güvenliği önlemlerine, ağır çalışma koşullarına ve bakımsız servis araçlarına tepki gösteriyor.

DİSK/Enerji-Sen, bugün saat 16.00’da Beypazarı’ndaki Pazarpazarı’ndan Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki merkezine doğru yürüyüşe başlayacaklarını açıkladı.

DİSK/Enerji-Sen’in açıklamasına göre, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen 350’den fazla işçi sendikaya üye oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini tespit etti. Sendika, işçilerin alacaklarının ödenmesini ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını talep etti.

DİSK/Enerji-Sen, işçilerin çalışma koşullarını şöyle özetledi:

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali işçileri, tam üç aydır maaşlarını alamıyor. Üstelik bu ilk defa da yaşanmıyor. Daha önce de defalarca kez işçiler geç yatan maaşları için ses çıkarmak zorunda kaldılar.

Haziran ayında ise işçilere ücretsiz izne çıkmaya zorlandı. Yine bu duruma itiraz edince yönetim geri adım attı ve ücretsiz izin süresini 10 güne düşürdü.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve kötü çalışma koşulları da işçilerin şikâyetçi olduğu konular arasında.