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YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 10:56 21 Temmuz 2026 10:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 11:08 21 Temmuz 2026 11:08
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Yunus Emre Termik Santrali işçileri direniş kararı aldı

DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, ödenmeyen üç aylık ücretleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bugün saat 16.00’da Beypazarı’ndan Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki merkezine yürüyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunus Emre Termik Santrali işçileri direniş kararı aldı
Fotoğraflar: DİSK/Enerji-Sen
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Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik, 5 Haziran’da kazanımla sonuçlanan madenci direnişinin ardından yeni bir işçi eylemiyle karşı karşıya.

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Yıldızlar SSS Holding gücünü nereden alıyor?
28 Nisan 2026

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki santralde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, ödenmeyen ücretlere, yetersiz iş güvenliği önlemlerine, ağır çalışma koşullarına ve bakımsız servis araçlarına tepki gösteriyor.

DİSK/Enerji-Sen, bugün saat 16.00’da Beypazarı’ndaki Pazarpazarı’ndan Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki merkezine doğru yürüyüşe başlayacaklarını açıkladı.

İşçiler ne yaşıyor, ne istiyor?

DİSK/Enerji-Sen’in açıklamasına göre, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen 350’den fazla işçi sendikaya üye oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini tespit etti. Sendika, işçilerin alacaklarının ödenmesini ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını talep etti.

DİSK/Enerji-Sen, işçilerin çalışma koşullarını şöyle özetledi:

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali işçileri, tam üç aydır maaşlarını alamıyor. Üstelik bu ilk defa da yaşanmıyor. Daha önce de defalarca kez işçiler geç yatan maaşları için ses çıkarmak zorunda kaldılar.

Haziran ayında ise işçilere ücretsiz izne çıkmaya zorlandı. Yine bu duruma itiraz edince yönetim geri adım attı ve ücretsiz izin süresini 10 güne düşürdü.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve kötü çalışma koşulları da işçilerin şikâyetçi olduğu konular arasında.

“İşçiler maskelerini de kendileri getirmek zorunda kalıyor”

Kış aylarında birer tane iş kıyafeti verilirken yaz aylarında o da verilmiyor. İşçiler çalışırken kullandıkları eldivenleri bile kendi ceplerinden ödeyerek almak zorunda kalıyorlar. İşçilerin çalışırken takmaları gereken maskeler de yeterli sayıda değil. Üstelik verilen maskeler standartlara da uygun değil. Böyle olunca işçiler maskelerini de kendileri getirmek zorunda kalıyor.

İşletmede herhangi bir ambulans bulunmuyor. Bu durum da acil durumda hastaneye yetişebilme imkânlarına dair ciddi kaygılar yaratıyor.

İşçiler santrale gelebilmek için her gün 60 kilometre yol yapıyor ve bu sebeple üç yaşından büyük araçların kullanılmaması gerekiyor. Ancak işverenin tahsis ettiği servisler 10-12 yıllık bakımsız araçlar.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
disk/enerji-sen Doruk Madencilik Yıldızlar SSS Holding Yunus Emre Termik Santrali
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