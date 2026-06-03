YSK, CHP başvurusunu neden reddettiğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “mutlak butlan” kararına ilişkin yaptığı başvurunun reddine dair gerekçesini açıkladı.

YSK, daha önce oybirliğiyle reddettiği başvuruya ilişkin gerekçesinde, Kurulun “tam kanunsuzluk” iddiasıyla yaptığı incelemelerin yalnızca il ve ilçe seçim kurullarının kararlarının denetimiyle sınırlı olduğunu bildirdi. Başvurunun reddedildiği 22 Mayıs 2026’da duyurulmuş, gerekçenin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti.

CHP’nin başvurusunda, 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli Olağanüstü İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli CHP 39. Olağan Kurultayı’nda yapılan seçimlerin geçerli olduğunun tespiti istenmişti.

Başvuruda ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultayda seçilen delegelerin delegeliklerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiği, yeni delegelerle yapılan kongre ve kurultaylarda il ve ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğu ve bu kongre/kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiği ileri sürülmüştü.

YSK gerekçesinde, başvuranın “tam kanunsuzluk” yolunu kullanarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli, 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararının denetlenmesini istediğini belirtti.

Kurul, bu talebin kendi görev alanı içinde olmadığını şu ifadeyle açıkladı:

“Tam Kanunsuzluk iddiaları ile Kurulumuza gelen taleplerin Kurulumuzca ‘Tam Kanunsuzluk’ yoluyla yapılan incelemeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alınan kararların denetimi ile sınırlı olup (...) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır.”

YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz merciinin Yargıtay olduğunu belirtti. Böylece Kurul, başvurunun esasına girmeden, yetki yönünden değerlendirme yaptı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararına karşı temyiz yolunun Yargıtay olduğu daha önce karar metninde de yer almıştı.

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(HA)