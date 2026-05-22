Dünya basını: "Mutlak butlan" muhalefete baskıda yeni eşik

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle hükümsüz sayan kararı, uluslararası basında Erdoğan yönetiminin muhalefet üzerindeki yargı baskısını artıran yeni bir adım olarak yer aldı.

‘Mutlak butlan’ nedir?

Dünya basını kararı nasıl gördü?

Kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılırken, kurultay öncesindeki yönetimin ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karar kesinleşene kadar görev üstlenmesinin yolu açıldı.

CHP yönetimi karara karşı olağanüstü toplandı, uluslararası haber ajansları ve gazeteler ise gelişmeyi yalnızca parti içi bir hukuk ihtilafı olarak değil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve Türkiye’de yargı bağımsızlığı tartışmalarıyla birlikte ele aldı.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Karar şu başlıklarla haberleştirildi:

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg: Türkiye’de mahkeme muhalefet liderini görevden aldı, karar piyasaları çökertti. Fransa merkezli Euronews: Türk mahkemesi ana muhalefet partisi CHP’nin liderlik kararını iptal ederek kargaşa yarattı. Birleşik Krallık merkezli Financial Times: Erdoğan’ın ipleri sıktığı dönemde mahkeme muhalefet liderini görevden aldı. Fransa merkezli Libération: Türkiye’de demokrasi bir kez daha sarsıldı. Katar merkezli Al Jazeera: Türk mahkemesi ana muhalefet partisinin liderini görevden aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli The New York Times: Türk mahkemesinin kararı Erdoğan muhalifleri için yeni sorun anlamına geldi. Birleşik Krallık merkezli The Guardian: Türk mahkemesinin kararıyla ana muhalefet partisinin lideri görevden alındı. Almanya merkezli Deutsche Welle: Türk mahkemesi Erdoğan’a destek olacak şekilde muhalefet liderini görevden aldı. Birleşik Krallık merkezli Reuters: Mahkeme muhalefet liderinin görevden alınmasına karar verdi; Erdoğan’ın rakiplerine vurulmuş son darbe. Fransa merkezli France 24: Türkiye’nin ana muhalefet partisinin yönetimini mahkeme görevden aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press: Türk mahkemesi ana muhalefet partisi liderinin görevden alınması kararıyla partiye yeni bir darbe indirdi. Hong Kong merkezli South China Morning Post: Türkiye’nin en eski siyasi oluşumuna ciddi darbe. Yunanistan merkezli Liberal.gr: Türkiye’de siyasi kriz; Özel “gitmiyorum” dedi. Güney Kıbrıs merkezli Politis: Türk mahkemesi CHP liderini görevden aldı; muhalefete büyük darbe.

'Mutlak butlan' kararı: Piyasalarda kayıp, Ankara’da ekonomi toplantısı

Analizlerde ne öne çıktı?

Birleşik Krallık merkezli The Guardian, Özgür Özel’i “Erdoğan’a muhalefetin yüzü” olarak tanımladı. Ruth Michaelson imzalı haberde kararın, CHP’yi zayıflatma girişimi olarak yaygın biçimde eleştirildiği aktarıldı.

Haberde mahkeme kararı, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısı ve Özel’in partiye kazandırdığı dinamizmle birlikte değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası geri dönüşü ise CHP içinde muhalefetin enerjisini dağıtabilecek bir gelişme olarak çerçevelendi.

Birleşik Krallık merkezli Middle East Eye, kararı “ana muhalefet liderliğinin askıya alınması” olarak duyurdu.

Alex MacDonald’ın haberinde, mahkemenin Özgür Özel’i görevden alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüşünün yolunu açtığı ve kararın CHP üyeleri arasında öfkeye neden olduğu belirtildi.

Yayın, süreci Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla birlikte ele aldı. Karar, muhalefete yönelik daha geniş bir baskı dalgasının parçası olarak değerlendirildi.

CHP lideri Özel: Müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmayacağız

"Demokrasi ile otokrasi arasındaki kırılgan denge"

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press, kararı “CHP’ye son darbe” ifadesiyle duyurdu.

Andrew Wilks’in haberinde, alt mahkemenin daha önce usulsüzlük iddialarını reddettiği, ancak temyiz kararının bu sonucu tersine çevirdiği vurgulandı.

AP ayrıca CHP’nin Yargıtay’a başvurmaya hazırlandığını, hükümetin ise mahkemelerin bağımsız olduğu yönündeki savunusunu sürdürdüğünü aktardı.

Katar merkezli Al-Monitor yazarı Ezgi Akin, kararı CHP’ye yönelik yargı baskısında “büyük bir tırmanma” olarak nitelendirdi.

Akin’in haberinde, Özgür Özel’in kararı “Atatürk’ün kurduğu partiye karşı darbe girişimi” sözleriyle tanımladığı belirtildi. Haberde ayrıca uluslararası gözlemcilerin, Türkiye’de yargı bağımsızlığının aşınmasına ilişkin kaygılarını yinelediği aktarıldı.

(NÖ)