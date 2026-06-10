CHP’li 76 kadın kolları il başkanından ortak açıklama: “Kurultay ve iktidar vurgusu”

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bağlı 76 il kadın kolları başkanı, ortak bir açıklama yayımlayarak parti içi demokrasi, kurultay süreci ve iktidar hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Eşitlik, adalet ve demokrasi inancımızla: Kadınlar kurultaya, CHP iktidara hazır” başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer eleştirilerek, kadınların parti içi ve toplumsal mücadelede aktif rol üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Cumhuriyet kadınlarının “sokaklarda, meydanlarda ve hayatın her alanında mücadele ettiği” ifade edilerek, partiye yönelik müdahale girişimlerine karşı örgütsel iradenin korunması gerektiği belirtildi.

Kadın kolları başkanları, CHP’nin parti içi demokrasiyi esas alan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştırılmasına” karşı olduklarını ifade etti.

Ortak açıklamada, partinin geleceğini belirleyecek kurultayın 25 Temmuz 2026 tarihinden önce, gecikmeden yapılması gerektiği yönünde çağrı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na atıfta bulunularak, partinin değişim ve iktidar hedefi doğrultusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Kadın kolları il başkanları, açıklamanın sonunda “Türkiye’nin kaybedecek tek bir günü olmadığını” belirterek, CHP’yi önce kurultaya ardından iktidara taşıma kararlılıklarını dile getirdi.

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(EMK)