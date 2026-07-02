YNK Liderlik Konseyi Üyesi Xeylanî: Bafıl Talabani Ankara'yı ziyaret edecek

Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) arasındaki ilişkilerde, son üç yıldır devam eden askeri ve diplomatik gerilimin ardından kritik bir viraj dönülüyor.

Ankara'nın YNK liderliğini PKK’ye "alan açmak ve lojistik destek sağlamakla" suçlaması üzerine kesilen resmi temaslar yerini yeni bir uzlaşı zeminine bırakıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın dünkü (1 Temmuz) Debaşan ziyaretinin ardından YNK lideri Bafıl Talabani ve Kubad Talabani'nin önümüzdeki günlerde Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

bianet'e konuşan YNK Liderlik Konseyi Üyesi ve Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Dara Xeylanî, ziyareti doğruladı. Xeylanî, "Bu görüşme, Kürdistan Bölgesi ile Ankara arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek" dedi.

Ankara'da yapılması planlanan ziyareti "olumlu bir ilerleme ve Kürdistan için önemli bir ziyaret" olarak nitelendiren Xeylanî, sözleri şöyle sürdürdü:

Görüşmelerin devam etmesi bölgesel dinamikler ve çıkarlar için önemli. Bu nedenle Türkiye’deki çözüm sürecini bölge için önemli buluyoruz ve destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde YNK lideri Bafıl Talabani’nin Türkiye’yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Komşuyuz ve ilişkilerimiz güçlenmeli. Havalimanının açılması ve ticaretin başlaması komşuluk çıkarları için olumlu bir gelişmeydi.

Ankara-YNK krizinde dönüm noktaları

Ankara-Süleymaniye ilişkileri hiçbir zaman Ankara-Erbil ilişkileri kadar istikrarlı olmadı. Bunda, YNK’nin bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkilerin Ankara’nın güvenlik politikalarıyla sık sık çatışması belirleyici oldu. Taraflar arasındaki ilişkiler, özellikle 15 Mart 2023’te Duhok’ta düşen ve içinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensuplarının bulunduğu belirtilen helikopter kazasının ardından gerildi. Türkiye, Rojava ile Süleymaniye arasında bir “hava köprüsü” kurulduğunu öne sürerek yaptırım kararı aldı.

3 Nisan 2023’te, “uçuş güvenliği” gerekçesiyle Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçaklara hava sahasını kapattı ve Türk Hava Yolları seferlerini askıya aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "Hava sahası, Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı"

7 Nisan 2023’te Süleymaniye Havalimanı yakınlarında, SDG lideri Mazlum Abdi ve ABD’li askerî personelin bulunduğu konvoya yönelik bir SİHA saldırısı gerçekleşti. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği resmen açıklanmazken, gözler Türkiye’ye çevrildi. Kriz devam ederken MİT ve TSK, Süleymaniye kırsalındaki Kelar, Çemçemal ve Pençwin’de SİHA saldırılarını sıklaştırdı. Ankara-Süleymaniye hattındaki uçuş yasakları ise her 6 ayda bir düzenli olarak uzatıldı. Ancak ilişkilerdeki bu sert tırmanış, zamanla tamamen kopuşa değil, sahadaki baskının sürdüğü, buna karşılık diplomatik temasların yeniden devreye girdiği daha kontrollü bir gerilim yönetimine evrildi.

SÜLEYMANİYE'DE GERİLİM Süleymaniye Havalimanı yakınına SİHA saldırısı

Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Türkiye ile PKK arasında yeni bir çözüm süreci başladı. 11 Temmuz 2025’teki silah yakma töreni başta olmak üzere YNK yönetiminin süreçte önemli bir rol oynaması, Ankara-Süleymaniye ilişkilerine de olumlu yansıdı.

Bu süreçte Ankara ile Süleymaniye arasındaki arka kapı diplomasisinin en somut yansımalarından biri Kerkük’te görüldü. Ağustos 2024’teki valilik seçiminde YNK’li Rebwar Taha Kerkük Valisi seçilmişti. Ancak 16 Nisan 2026’da Kerkük Vilayet Meclisi, Taha’nın istifasını kabul ederek Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı yeni vali olarak seçti. Böylece Kerkük Valiliği, yaklaşık bir asır sonra Türkmenlerden bir isme geçmiş oldu. Taha ise birinci vali yardımcılığı görevine getirildi.

YNK'li aday Rebwar Taha Kerkük Valisi seçildi

YNK’ye yakın kaynaklara göre bu adım, “Süleymaniye üzerindeki askerî ve ekonomik tecridi kırma hamlesi” olarak yorumlanırken, Ankara nezdinde de bir “güven kredisi” yarattı.

Debaşan zirvesi ise aynı kaynaklar ve Pukmedia gibi resmî kanallar tarafından, YNK’nin “Ankara’nın baskısına boyun eğen bir yönetim” görüntüsünden uzak; aksine “bölgesel barışın anahtar aktörü” olarak öne çıktığı bir görüşme şeklinde sunuldu. Bu kaynaklar, YNK’nin kurucusu ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin geçmişte Türkiye’deki Kürt meselesinin çözüm süreçlerinde oynadığı arabulucu role atıfta bulunarak, YNK’nin bugün de yeni süreçte “vazgeçilmez bir bölgesel ortak” olduğunu savundu.