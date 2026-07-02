ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 09:20 2 Temmuz 2026 09:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 09:42 2 Temmuz 2026 09:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Irak ve IKBY turunda Kalın’ın gündemi: ‘Güvenlik’, işbirliği ve çözüm süreci

MİT Başkanı, Bağdat ve Erbil'de Nizar Amedi, Mesud Barzani, Bafıl Talabani ve Kubat Talabani başta olmak üzere çok sayıda siyasi isimle görüştü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Irak ve IKBY turunda Kalın’ın gündemi: ‘Güvenlik’, işbirliği ve çözüm süreci
İbrahim Kalın, Bafıl Talabani ve Kubat Talabani, (Fotoğraf: Kubat Talabani’nin X hesabı).

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, dün (1 Temmuz) Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle “güvenlik” ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin temaslarda bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nin açıklamasına göre Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Görüşmede Amedi, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirterek, “sınır aşan tehditlere karşı” ortak güvenliğin korunması ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturulması için ortak çabaların önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, MİT Başkanı da Türkiye’nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kalın, Bağdat temasları kapsamında ayrıca Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Talabani: Türkiye’deki barış sürecine desteğimizi bir kez daha vurguladık

Kalın, IKBY’de ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve uzun bir süreden sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile bir araya geldi.

KDP’nin açıklamasına göre Barzani’nin Pirmam’daki konutunda gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile IKBY, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ele alındı.

YNK’nin açıklamasına göre ise görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye’deki mevcut çözüm süreci gündeme geldi. 

Görüşmeye IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de katıldı.

Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Bafıl Talabani, “Mam Celal’in çizgisini sürdürerek, birlikte yaşamı pekiştirmek ve Ortadoğu genelinde kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla bu önemli ve tarihi adımın başarıya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Kubat Talabani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Görüşmede, Türkiye’deki barış sürecine desteğimizi bir kez daha vurguladık ve Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye’nin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin öneminin altını çizdik,” dedi.

Kalın’ın Irak ve IKBY’deki temaslarını bugün de sürdürmesi bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ibrahim kalın Irak Nizar Amedi bafıl talabani Mesud Barzani MİT barış ve demokratik toplum süreci IKBY
ilgili haberler
İbrahim Kalın'dan 'süreç' açıklaması: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz
7 Ocak 2026
/haber/ibrahim-kalin-dan-surec-aciklamasi-hepimiz-guvende-olmadan-hicbirimiz-guvende-degiliz-315348
ORTADOĞU BARIŞ VE GÜVENLİK FORUMU
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-ikbyde-313664
Dışişleri Bakanı Fidan ile IKBY Başkanı Barzani görüştü
9 Ekim 2025
/haber/disisleri-bakani-fidan-ile-ikby-baskani-barzani-gorustu-312402
İbrahim Kalın "İmralı'yla görüşme" iddiasını yalanladı
26 Nisan 2023
/haber/ibrahim-kalin-imrali-yla-gorusme-iddiasini-yalanladi-277804
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İbrahim Kalın'dan 'süreç' açıklaması: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz
7 Ocak 2026
/haber/ibrahim-kalin-dan-surec-aciklamasi-hepimiz-guvende-olmadan-hicbirimiz-guvende-degiliz-315348
ORTADOĞU BARIŞ VE GÜVENLİK FORUMU
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-ikbyde-313664
Dışişleri Bakanı Fidan ile IKBY Başkanı Barzani görüştü
9 Ekim 2025
/haber/disisleri-bakani-fidan-ile-ikby-baskani-barzani-gorustu-312402
İbrahim Kalın "İmralı'yla görüşme" iddiasını yalanladı
26 Nisan 2023
/haber/ibrahim-kalin-imrali-yla-gorusme-iddiasini-yalanladi-277804
Sayfa Başına Git