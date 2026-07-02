Irak ve IKBY turunda Kalın’ın gündemi: ‘Güvenlik’, işbirliği ve çözüm süreci

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, dün (1 Temmuz) Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle “güvenlik” ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin temaslarda bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nin açıklamasına göre Kalın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Görüşmede Amedi, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirterek, “sınır aşan tehditlere karşı” ortak güvenliğin korunması ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturulması için ortak çabaların önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, MİT Başkanı da Türkiye’nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kalın, Bağdat temasları kapsamında ayrıca Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Together with President Bafel Jalal Talabani, I welcomed Ibrahim Kalın, Head of Türkiye’s National Intelligence Organization (MİT). We reaffirmed our support for the peace process in Türkiye and emphasized the importance of further deepening cooperation in a way that serves the… pic.twitter.com/RfENxmXUGO — Qubad Talabani (@qubadjt) July 1, 2026

Talabani: Türkiye’deki barış sürecine desteğimizi bir kez daha vurguladık

Kalın, IKBY’de ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve uzun bir süreden sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile bir araya geldi.

KDP’nin açıklamasına göre Barzani’nin Pirmam’daki konutunda gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile IKBY, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ele alındı.

YNK’nin açıklamasına göre ise görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye’deki mevcut çözüm süreci gündeme geldi.

Görüşmeye IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de katıldı.

Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Bafıl Talabani, “Mam Celal’in çizgisini sürdürerek, birlikte yaşamı pekiştirmek ve Ortadoğu genelinde kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla bu önemli ve tarihi adımın başarıya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Kubat Talabani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Görüşmede, Türkiye’deki barış sürecine desteğimizi bir kez daha vurguladık ve Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye’nin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin öneminin altını çizdik,” dedi.

Kalın’ın Irak ve IKBY’deki temaslarını bugün de sürdürmesi bekleniyor. (TY)