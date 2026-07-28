Sürgündeki Kürt siyasetçiler dönüş yolunda: Özgürlük yürüyüşü için heyecanlıyız

Avrupa’da yaşayan siyasetçi, sanatçı, aktivist ve haklarında dava açıldıktan sonra Türkiye'den çıkan binlerce yurttaş, çerçeve yasanın çıkmasıyla birlikte Türkiye'ye dönebilecek.

"Kürt tarafı Başkan Apo'nun tavsiyelerini dinleyecek"

1994'ten bu yana Avrupa'da yaşayan Kürt siyasetçi Remzi Kartal, şunları söyledi:

“Şu anda yasanın çerçevesini kimse net olarak bilmiyor. Öte yandan çözüm sürecinde Kürt tarafını Başkan Apo koordine ediyor. Dolayısıyla Kürt tarafı olarak sadece çıkacak yasayı değil, Başkanı Apo’nun mesajını, tavsiyelerini ve görüşlerini dinleyeceğiz. Bunun dışında dönüşlere ilişkin liste ilgili basında çıkanlar, duyumlardan ibarettir. Ama bunlar netleşir, yasa çıkar, yürürlüğe girer, ondan sonra herkes yanıt verir."

"Yasal alanda startı verildi"

Gelinen aşamanın önemli olduğunu belirten Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Yasal alanda sürecin startı verildi. Bu bir başlangıç. Daha sürecek. Sürecin gelişmesi için çıkacak yeni yasalar için dönüm noktası. Türkiye Cumhuriyeti ve Parlamentosu için de bir dönüm noktasıdır. Yürütülecek mücadele ile ilgili süreç gelişecek."

"Yürüyüşün içinde olan insanın heyecanı ayrıdır"

Gelişmelerin heyecan verici olduğuna dikkat çeken Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük maratonunda olan herkes, sürecin gelişmesi konusundaki her adımda heyecan duyuyor. Bu konuda bedel ödeyenler, emek verenler, şüphesiz ki her gelişmede heyecan duyacaktır. Yoksa yürüyüşün dışında seyirci olan insanın psikoloji ayrıdır. Yürüyüşün içindeki olan insanların psikolojisi ve heyecanı ayrıdır.”

(FY)