Ankara'da Hakan Fidan-Kubad Talabani görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile görüştü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bakanlık, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Talabani ise görüşmeye ilişkin X hesabından Soranice ve İngilizce iki ayrı paylaşım yaptı.

Talabani, Fidan’la gerçekleştirdiği görüşmede, Ankara’nın PKK ile yürütülen barış sürecine yönelik güçlü bağlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmeye YNK Politbüro Üyesi Derbaz Resul’un da katıldığını aktaran Talabani, YNK’nin sürecin başarıya ulaşması için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ve bu konudaki tam desteğini yineledi.

Talabani ayrıca görüşmede, bölgedeki değişen dengelerin, yeni Irak hükümetinin ve IKBY hükümetinin kurulmasının önündeki engellerin aşılmasına yönelik adımların da ele alındığını ifade etti.

I was encouraged by Türkiye’s strong commitment to the peace process between Türkiye and the PKK in my meeting with Türkiye’s Foreign Minister @HakanFidan .



Darbaz Rasool and I reaffirmed the PUK’s full support to work with all sides to ensure its success.



We also discussed… pic.twitter.com/oAmwR0MpCS — Qubad Talabani (@qubadjt) July 3, 2026

Fidan-Talabani görüşmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın 1 Temmuz’da Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ve Kubad Talabani’yle yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Irak ve IKBY turunda Kalın’ın gündemi: ‘Güvenlik’, işbirliği ve çözüm süreci

Türkiye ile Süleymaniye merkezli YNK arasındaki üç yıllık askeri ve diplomatik gerilimi sona erdirme sinyali veren bu görüşme sonrası, Bafıl Talabani’nin de Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

bianet’e konuşan YNK Liderlik Konseyi Üyesi ve Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Dara Xeylanî, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin planlandığını belirterek, “Görüşmelerin devam etmesi bölgesel dinamikler ve çıkarlar için önemli” demişti.

ANKARA-SÜLEYMANİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM YNK Liderlik Konseyi Üyesi Xeylanî: Bafıl Talabani Ankara'yı ziyaret edecek

(FY/VC)