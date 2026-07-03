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YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 18:00 3 Temmuz 2026 18:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 18:34 3 Temmuz 2026 18:34
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Ankara'da Hakan Fidan-Kubad Talabani görüşmesi

Görüşme, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Süleymaniye ziyaretinin ardından geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara'da Hakan Fidan-Kubad Talabani görüşmesi
*Kubad Talabani (solda) ve Hakan Fidan (sağda), 3 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile görüştü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bakanlık, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Talabani ise görüşmeye ilişkin X hesabından Soranice ve İngilizce iki ayrı paylaşım yaptı.

Talabani, Fidan’la gerçekleştirdiği görüşmede, Ankara’nın PKK ile yürütülen barış sürecine yönelik güçlü bağlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmeye YNK Politbüro Üyesi Derbaz Resul’un da katıldığını aktaran Talabani, YNK’nin sürecin başarıya ulaşması için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ve bu konudaki tam desteğini yineledi.

Talabani ayrıca görüşmede, bölgedeki değişen dengelerin, yeni Irak hükümetinin ve IKBY hükümetinin kurulmasının önündeki engellerin aşılmasına yönelik adımların da ele alındığını ifade etti.

Fidan-Talabani görüşmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın 1 Temmuz’da Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ve Kubad Talabani’yle yaptığı görüşmenin ardından geldi.

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Türkiye ile Süleymaniye merkezli YNK arasındaki üç yıllık askeri ve diplomatik gerilimi sona erdirme sinyali veren bu görüşme sonrası, Bafıl Talabani’nin de Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

bianet’e konuşan YNK Liderlik Konseyi Üyesi ve Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Dara Xeylanî, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin planlandığını belirterek, “Görüşmelerin devam etmesi bölgesel dinamikler ve çıkarlar için önemli” demişti.

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(FY/VC)

Haber Yeri
İstanbul
IKBY Kubad Talabani süleymaniye YNK Kürdistan Yurtseverler Birliği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
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