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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 15:26 31 Temmuz 2026 15:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 16:22 31 Temmuz 2026 16:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Demirtaş: Bundan sonra Narin Güran dosyasının sahibi benim

Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü.

Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
Görseli Büyüt
Demirtaş: Bundan sonra Narin Güran dosyasının sahibi benim
Fotoğraf: Arif Güran
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Yaklaşık iki saat süren görüşmenin detaylarını bianet’e anlatan Arif Güran, “Demirtaş bize, ‘dosyanın sahibi benim. Sizler de sahipsiz değilsiniz. Sizin kardeşiniz, başkanınız buradadır’ dedi” ifadelerini kullandı.

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“8 aydır dosyayı inceliyorum”

Görüşmenin “çok duygusal” geçtiğini belirten Güran, şunları söyledi: “Bir saatten fazla biz konuştuk. Narin Güran dosyasını 8 ay önce aldığını ve 8 aydır dosyayı incelediğini söyledi. Burada büyük bir skandal olduğunu söyledi. Bu dosya yeniden ele alınmalı. Baskı altında değil hakikat ile ele alınması gerektiğini belirtti. ‘Benim nezdimde cenazeyi gömen, öldüren kişidir. Benim nezdimde katil Nevzat Bahtiyar’dır’ dedi.”

“Cübbemi giyip gerçekleri haykıracağım”

“Ben biraz duygulandım. Sahipsiz olduğumu, kimsenin bize kapı açmadığını söyledim” diyen Güran, görüşmeyi şu sözlerle aktardı: “Demirtaş bana, ‘ben senin bir kardeşin olarak, bir avukat olarak, bir başkan olarak senin yanındayım, buradayım. Bu dosyanın takipçisi değil, dosyanın sahibi benim. Sizler de sahipsiz değilsiniz. Sizin kardeşiniz, başkanınız buradadır. Bundan sonra durmayacağım’ dedi. Demirtaş ayrıca Diyarbakır Barosu’nu da hukuka davet etti. Bu dosya bu şekilde kapanamayacağını, gerçek belli olduğunu söyledi. Demirtaş daha sonra ‘yaklaşık 15 yıldır cübbemi giymedim. Bu davada cübbemi giyip mahkemede gerçekleri haykıracağım. Size söz veriyorum’ dedi.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Arif Güran Nevzat Bahtiyar Selahattin Demirtas
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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