Demirtaş: Bundan sonra Narin Güran dosyasının sahibi benim

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin detaylarını bianet’e anlatan Arif Güran, “Demirtaş bize, ‘dosyanın sahibi benim. Sizler de sahipsiz değilsiniz. Sizin kardeşiniz, başkanınız buradadır’ dedi” ifadelerini kullandı.

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“8 aydır dosyayı inceliyorum”

Görüşmenin “çok duygusal” geçtiğini belirten Güran, şunları söyledi: “Bir saatten fazla biz konuştuk. Narin Güran dosyasını 8 ay önce aldığını ve 8 aydır dosyayı incelediğini söyledi. Burada büyük bir skandal olduğunu söyledi. Bu dosya yeniden ele alınmalı. Baskı altında değil hakikat ile ele alınması gerektiğini belirtti. ‘Benim nezdimde cenazeyi gömen, öldüren kişidir. Benim nezdimde katil Nevzat Bahtiyar’dır’ dedi.”

“Cübbemi giyip gerçekleri haykıracağım”

“Ben biraz duygulandım. Sahipsiz olduğumu, kimsenin bize kapı açmadığını söyledim” diyen Güran, görüşmeyi şu sözlerle aktardı: “Demirtaş bana, ‘ben senin bir kardeşin olarak, bir avukat olarak, bir başkan olarak senin yanındayım, buradayım. Bu dosyanın takipçisi değil, dosyanın sahibi benim. Sizler de sahipsiz değilsiniz. Sizin kardeşiniz, başkanınız buradadır. Bundan sonra durmayacağım’ dedi. Demirtaş ayrıca Diyarbakır Barosu’nu da hukuka davet etti. Bu dosya bu şekilde kapanamayacağını, gerçek belli olduğunu söyledi. Demirtaş daha sonra ‘yaklaşık 15 yıldır cübbemi giymedim. Bu davada cübbemi giyip mahkemede gerçekleri haykıracağım. Size söz veriyorum’ dedi.”

(FY)