Bafıl Talabani: "PKK ile çözüm konusunda yardımcı olabiliriz, ama İHA'yla olmaz"

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü'nce (MERI) her yıl düzenlenen MERI Forumu'nun dokuzuncusunda söz alan Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Bafıl Talabani, Türkiye ile ilişkiler, Türkiye'nin Kürt Sorunu, Bağdad-Erbil ilişkileri, bölgede süregiden gerginlikler gibi güncel konular üzerine tutumunu açıkladı.

Talabani, Erbet Havaalanına yönelik saldırıda Türkiye'den gönderilen bir SİHA ile öldürülen KBY "Törerle Mücadele" ekibi üyelerinin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Rudaw'ın haberine göre Talabani, “Türkiye IŞİD savaşına katılan 3 kahraman arkadaşımı hiç bir gerekçesi olmadan Erbet [havaalanında] şehit etti. Bizim Rojava konusunda onlarla görüşümüz farklı. PKK ile de ilişkimiz bahsedildiği gibi değil. Ama tehdit ile bu sorun çözülmez” dedi.

MERI Forumu'nda “Irak'ta Siyasi

Sistem ve Devlet İnşası” tartışması

Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'de (Hêwler) süren MERI Forumu'na konuk olan Bafıl Talabani, “Irak'ta Siyasi Sistem ve Devlet İnşası” tartışması bağlamında MERI Başkanı Dilawer Alaaddin’in sorularını yanıtlarken Bağdad ve ABD ve Türkiye ile ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran’la ilişkiler

Bafıl Talabani, İran’la uzun yıllara dayanan bir ilişkileri ve komşulukları olduğunu belirterek, “Ama KYB'nin he zaman herkesle ilişkileri iyiydi. Sizi temin ederim ki Kürdistan'da Amerikalılarla bu kadar iyi ilişkileri olan başka bir parti yok. Tüm Avrupa ülkeleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Bu Mam Celal'in politikasıdır. Mam Celal Tahran'a, oradan da Washington'a gidecekti. Birkaç ay önce İngiltere'deydik, sonra Tahran'a gittik, birkaç gün sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Parti politikası bu, iyi kötü herkesle ilişkimiz olmalı” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkiler ve PKK meselesi

Talabani, “KYB’nin PKK ile ilişkileri Türkiye için [gerginlik] gerekçeler[inden] biri. Türkiye ile ilişkilerinizi nasıl düzelteceksiniz? Çünkü tüm taraflar bu ilişkinin iyi olmasını istiyor” sorusunu bunun bir “gerekçe değil, bahane olduğunu” söyleyerek yanıtladı.

"Türkiye'yle farklı görüşlerimiz var "

“Türkiye ile sorunumuzun çözümü zordur. Türkiye’ye gitmeyeceğim derken şaka yapmıştım ama cidden Türkiye’ye gitmeyeceğim. Türkiye’ye gidemiyorum. Türkiye Erbet [Havaalanında] IŞİD savaşının üç kahramanını, üç kahraman arkadaşımı hiç bir sebep ve gerekçe olmadan şehit etti" diyen Bafıl Talabani bununla birlikte "Türkiye ile ilişkileri[nin] iyi olması gerek[tiğini] ve iyi olmasını da [istediklerini]" vurguladı.

"Mesele şu ki [...] Rojava’daki duruma farklı bakıyoruz. Biz farklı bir şey onlar başka bir şey görüyor. Bizim PKK ile bahsedildiği gibi bir ilişkimiz yok. Süleymaniye’de bulunan bazı partilerden şikayet ediliyor ve kapatmamızı istiyorlar. Bağdat’a gidip Irak Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zeydan ile görüştüm. Bu partilerin resmi izinle kurulduğunu söyledim ve bir parti gidip diğer bir partiyi kapatabilir mi diye sordum. ‘Hayır’ dedi."

Bafıl Talabani Türkiye'nin KYB'den kapatılmasını istediğini söylediği "Süleymaniye'deki kurumlar" ile ilgili olarak da, "Neden Türkiye Irak makamlarına başvurmuyor?" diye sordu.

KYB lideri, bu kurumları "Kürdistan Bölgesi Hükümeti kapatmıyorsa ben neden kapatayım?" diye devam etti. "Süleymaniye’de kurumlar var ve ‘bunlar PKK’nindir’ deniyor. Ben PKK’nin olup olmadığını bilemiyorum. Ama hepsi de resmidir ve resmi çalışma izinleri var, bazıları Erbil’de. Benim gidip onları kapatma gibi bir hakkım olamaz."

Türkiye ile diyalog

KYB lideri, "Türkiye ile sorunların diyalog ile çözüleceğini düşün[düğünü] vurguladı ve ekledi: "Kürtler inatçıdır, biz baskı ile bir iş yapmayız. Ortada buluşabileceğimiz bir yer olduğuna inanıyorum. Ama onlar oturup konuşmaya yanaşmıyorsa biz ne yapalım?" dedi.

"PKK konusunda çözüm için

Türkiye'ye yadım edebiliriz"

Bafıl Talabani, sorunlara çözüm için KYB'nin tarihsel lideri Celal Talabani'nin çizgisinde yürüdüklerini vurguladı.

"PKK konusunda çözüm için de kendilerine yardım edebiliriz. Tüm taraflar bu konuda onlara yardım edebilir, KDP de bunu yapabilir. IŞİD savaşında Başkan Mesud Barzani onlara teşekkür etti. ABD’liler ve diğer ülkeler de oradaydı. Tüm taraflarla uzlaşmak ve diyalog kurmak istiyoruz. Unutmayalım, KDP ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kuran Celal Talabani’ydi. Nasıl ki Mam Celal PKK ile olan bu ateşin dinmesine yardımcı olduysa biz de aynı şekilde Türkiye’ye makul talepleri doğrultusunda her türlü yardımı yapabiliriz. Ama makul olmayan taleplerini yerine getiremeyiz. Bunu Mam Celal yapmadı, biz neden yapalım?”

"Baskıyla, İHA'yla diyalog yapmayız"

Talabani, "Biz hiç bir ülke ile sorun yaşamak istemiyoruz ama hiç bir şekilde tehditle, baskı ile İHA ile diyalog yapmayız." diye uyardı. "Bu diyalog değil, bu süreç yanlış. Bu harp makinasıdır. Birlikte savaş halinde olmadığın bir ülkeye karşı nasıl savaş araçları kullanabilirsin?” dedi.

(AEK)