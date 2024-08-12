YNK'li aday Rebwar Taha Kerkük Valisi seçildi

Irak'ın Kerkük kentinde siyasi anlaşmazlık nedeniyle sekiz aydır belirlenemeyen vali ile il meclis başkanı seçimi yapıldı.

Kerkük İl Meclisi, dün (11 Ağustos) Bağdat’ta dokuz meclis üyesinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Meclisin, beş Kürdistan Yurtseverler Birliği Partili (YNK), bir Hıristiyan, üç Arap üyeden oluşan dokuz üyesi, YNK'li Rebwar Taha’yı Kerkük’ün yeni valisi olarak seçti.

Kerkük İl Meclisi Başkanlığı’na da Arap fraksiyonundan Muhammed Hafız seçildi.

Toplantıya Meclis’in, Irak Türkmen Cephesi (İTC) ile üç Arap üyesi ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) iki üyesi katılmadı.

2023'te seçilememişti

Irak'ta 18 Aralık 2023 tarihinde İl Meclisi seçimleri yapılmış ve 28 Aralık 2023 tarihinde kesin sonuçlar Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmıştı. Fakat siyasi partilerin anlaşmazlığı nedeniyle Kerkük ve Diyala valileri seçilememişti.

Irak'ta 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kerkük İl Meclisi’nde Türkmenler iki, Araplar altı, YNK beş, KDP iki, Hristiyanlar da kotayla bir sandalye kazanmıştı.

Irak İl Meclis seçimlerinde YNK'li Rebwar Taha 29 bin 861 oy, Muhammed Hafız 8 bin 666 oy almıştı.

Rebwar Taha kimdir?

1981 yılında Kerkük'te doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Kerkük'te tamamladı.

Hukuk ve İşletme alanında lisansını tamamladı.

2014 yılında Irak Meclisi üyesi olarak seçildi.

2018 yılında Irak Meclisi’nde YNK Fraksiyonu Başkanı oldu.

Irak Parlamentosu İçtüzük Hazırlama Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

YNK’nin 4. ve 5. kongrelerinde Yönetim Başkanlığı üyesi olarak seçildi.

İyi derecede Kürtçe, Arapça ve İngilizce biliyor.

(RT)