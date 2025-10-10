THY Süleymaniye uçuşlarına yeniden başlıyor

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı.

Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2025

Üstün, "[...] Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Süleymaniye'ye uçuşlar neden durdurulmuştu?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hava sahasının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan 2023 itibarıyla kapatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, söz konusu karara, "PKK faaliyetlerinin yoğunlaşmasını" gerekçe göstermişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "Hava sahası, Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı"

Bu karardan kısa süre sonra 7 Nisan 2023'te Süleymaniye havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi.

AFP’nin haberine göre, İHA saldırısında hedef Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ydi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise, Mazlum Abdi'nin hedef alındığına yönelik iddiaları yalanlayarak "Genel komutanımız görevinin başındadır. Bu tür haberler, Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı güçlere karşı siyasi şantaj amacı taşımaktadır" açıklaması yapmıştı.

Irak Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından 8 Nisan'da yapılan açıklamadaysa, "Türkiye'nin Kürdistan bölgesindeki askeri operasyonları sürüyor; bunların sonuncusu Süleymaniye'deki sivil havalimanının bombalanmasıydı." denildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Türkiye'yi sert ifadelerle eleştirmişti:

"Irak ve egemenliğine yönelik bu açık saldırıları kınarken, Türkiye'nin Irak topraklarında muhalif güçler olduğu gerekçesiyle sivilleri terörize etme yaklaşımının hiçbir yasal gerekçesi bulunmadığını teyit ediyoruz "Bu bağlamda, Türkiye hükümetini sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi olarak özür dilemeye ve iç sorunlarını ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak çözmeye çağırıyoruz. Bu saldırıların tekrar etmesi durumunda, bunların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için sert bir duruş sergilenecektir."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino da WSJ’ye yaptığı açıklamada “hedef alınan konvoyda ABD askerlerinin de olduğunu” açıklamıştı.

Bu gelişmelerden sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya davet edilmiş, Ankara, Suriye Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ve IKBY arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.

ERBİL-ANKARA-BAĞDAT GÜVENLİK DİYALOGU Kubad Talabani Hakan Fidan'la Ankara'da görüştü

IKBY’den Erdoğan’a teşekkür

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IKBY Başkanlığı, Türkiye’den Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlamasına ilişkin yazılı açıklamada, Resmi ziyaret çerçevesinde Ankara’da bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine atıfta bulundu ve uçuşların yeniden başlaması için talimat veren Erdoğan’a teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile IKBY Başkanı Barzani görüştü

Barzani, "Bu karar Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkiler çerçevesinde alınmıştır. Hiç kuşkusuz, bu karar işbirliğinin ilerlemesine yardımcı olacak ve özellikle Süleymaniye’deki vatandaşlarımız başta olmak üzere iki tarafın da çıkarına hizmet edecektir." dedi.

