TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.07.2026 13:35 22 Tîrmeh 2026 13:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.07.2026 13:38 22 Tîrmeh 2026 13:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê

Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi bersiva pirsnameya parlamenterê DEM Partiyê Omer Faruk Gergerlioglu da û got: "Lêpirsîna edlî û îdarî tê birêvebirin."

Ferhat Yaşar
TRTürkçesini Oku
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Kadıkoya Stenbolê ciwanekî 18 salî di 3ê Adarê de bi îdîaya ku "bazirganiya madeyên hişbir dike" hatibû desteserkirin û piştre ji aliyê dozgeriyê ve serbest hatibû berdan. Wî ciwanî îdia kiribû di qereqolê de lêdane û tundkariya zayendî lê kirine.

Parlamenterê Kocaeli yê DEM Partiyê Omer Faruk Gergerlioglu, di 9ê Adarê de mijar kir rojeva Meclîsê.

Gergerlioglu diyar kir ku daxwaza parêzerê vî ciwanî ya ji bo hevdîtina bi muwekîlê xwe re nêzî şeş saetan nehatiye qebûlkirin û got: 

"Piştî ku wî ciwanî li dozgeriyê îfade da, ew sewqî Saziya Tiba Edlî hat kirin û hat îdîakirin ku di kontrola tenduristiyê de diyar bûye ku li herêma analê şopên trawayê hene."

Gergerlioglu 8 pirs  ji Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi pirsî ye. Gergerlîoglu pirsiye ku gelo derbarê îdîayên îşkenceyê de lêpirsîn hatiye destpêkirin an na, pênc polîsên peywendîdar ji erkê hatine dûrxistin an na,  astengî li pêşiya gihîştina parêzer hatine derxistin an na, dîmenên kamerayan hatine lêkolînkirin an na û her weha Gergerlîoglu di pênc salên dawî de rûdanên weke vê û mekanîzmayên kontrolê yên hatine pêkanîn pirsîn.

Çîftçî: "Hemû tomarên kamerayan hatin radestkirin"

Bersiva Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi ya ji bo pirsnameya Gergerlioglu, di 20ê Tîrmehê de ji Serokatiya Meclîsê re hat şandin.

Çîftçî di bersivê de diyar kiriye derbarê bûyerê de lêpirsîna edlî û îdarî tê birêvebirin û weha hatiye gotin:

"Îxbar û gilîyên li dijî personelên Emniyetê, li gorî giraniya sûc ji aliyê Sermifetîşên Mulkiyeyê, Sermifetîşên Polîsan an go lêkolîneran ve tên lêkolînkirin û saziyên rayedar biryara dawî didin.

Derbarê vê bûyerê de lêpirsîna edlî a bi hejmar 2026/50309 û lêpirsîna îdarî a bi hejmar 2026/2675 berdewam dike.

Her wiha hemû tomarên kamerayan ên li cihê bûyerê radestî yekîneyên lêpirsînê hatine kirin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
îşkence tûndkariya zayendî Omer Faruk Gergerlioglu
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
Hemû Nivîsên wî/wê

Nûçegîhanê Mafên Mirovan ya bîanetê (2026). Gazete Duvar (2019-2025) û Kurdsat News (2025-2026). Zanîngeha Stenbolê ya Aydinê de beşa rojnamegerî xwendiye. (2021)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
16 Tîrmeh 2026
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
Gelo veguherîna "NATO 3.0"ê dê bandoreke çawa li ser hevsengiyên herêmî û cîhanî bike?
7 Tîrmeh 2026
Gelo veguherîna "NATO 3.0"ê dê bandoreke çawa li ser hevsengiyên herêmî û cîhanî bike?
Konsolxaneya kurdan ya Stenbolê: Medya Kîtabevî
17 Îlon 2025
Konsolxaneya kurdan ya Stenbolê: Medya Kîtabevî
Hunermend Serhat Kural: Divê em zêdetir bigihêjin ciwanan
15 Îlon 2025
Hunermend Serhat Kural: Divê em zêdetir bigihêjin ciwanan
Saziyên kurdî: Astengiya herî mezin a li pêş aştiyê, nasnekirina kurdî ye
7 Îlon 2025
Saziyên kurdî: Astengiya herî mezin a li pêş aştiyê, nasnekirina kurdî ye
Biçe serûpelê