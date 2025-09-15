Hunermend Serhat Kural: Divê em zêdetir bigihêjin ciwanan

Hunermendê Kurd Serhat Kural, nêzîkî 20 sale karên hunerê ya dansa nûjen dike. Her weha Kural, ne tenê dans, karê mûzîkê jî dike. Ji ber wê Kural heta niha gelek projeyên stran û dansê amade kiriye. Kural hîn jî bi wan projeyên xwe re mijûle û xebatên xwe didomîne.
Kural, hunera xwe carnan li kolanan, carnan li ser çiyayan û carnan jî li cih û warên dîrokî pêk tîne.
Serhat Kural bi karên xwe re xwendekaran jî perwerde dike û her weha wan hînî dansa nûjen dike.
Li gorî Kural, projeye wî ya herî girîng PALMA ye. Di vê projeyê de qala jiyanê dike. Piştî amadekirina projeya PALMAyê, li Stenbolê jî gelek pêşandan çêkiriye.
Her wiha Kural beşdarî gelek festîvalan jî bûye. Yek ji wan Festivala Şanoya Amedê bû.
Kural niha amadekariya konserta xwe ya 25ê Cotmehê li Stenbolê dike.
Kural ji bianetê re axivî û got: “Derfet pir kêmin, huner jî diguhere. Adaptasyon lazim e. Divê em zêdetir bigîhêjin ciwanan. Ji bo pêşerojê tiştekî deynîn holê. Ev derdê hemû hunermendan e. Divê meriv ji rexneyan re vekirî be.”
Derbarê Serhat Kuralî de
Danser û stranbêj e. Yek ji avakarên Mezopotamya Dansê ye. Di gelek projeyên dansê yên li Tirkiyeyê û li derveyî Tirkiyeyê de cih girtiye. Weke stranbêj konserên solo û li gel wê jî yên bi hunermendên din re dide. Di projeya Dîwana Dubeytî de sitraye. Bi Prof. Dr. Aydin Tekerê koregraf û Zeynep Tanbayê re xebitiye. Wekî koreograf-danser û muzîkjen xebatên xwe didomîne.
Straneke xweş a Serhat Kuralî:
(FY/AY)