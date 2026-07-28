Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
Siyasetmedar, hunermend û aktivîstên li Ewropayê dijîn û bi hezaran welatiyên ku doz li wan hatine vekirin, neçar mane ji Tirkiyeyê derketine, piştî derketina yasaya çarçoveyê dê bikaribin vegerin Tirkiyeyê.
“Aliyê Kurd dê guh bide şîretên Serok Apo”
Siyasetmedarê Kurd Remzi Kartalê ku ji sala 1994an û vir ve li Ewropayê dijî, weha got:
“Niha tu kes bi awayekî zelal bi çarçoveya yasayê nizane. Her weha aliyê Kurdan ê pêvajoya çareseriyê Serok Apo koordîne dike. Ji ber vê yekê em wek aliyê Kurdan ne tenê li benda yasayê ne, em dê guh bidin peyam, şîret û nêrînên Serok Apo jî. Ji bilî vê, tiştên di çapemeniya li ser vegerê derketine, tenê ji bihîstinan û gotegotan pêk tên. Lê dema ku ev zelal bûn, yasa derket û ket meriyetê, piştî wê her kes dê bersivê bide.”
Kartal anî ziman ku qonaxa em gihiştinê girîng e û wiha berdewam kir:
“Di qada hiqûqî de starta pêvajoyê hat dan. Ji bo pêşketina pêvajoyê yasayên ku dê derkeve gelek girîng e. Ji bo Komara Tirkiyeyê û Parlamentoya wê jî xaleke werçerxanê ye. Pêvajoya têkildarî têkoşîna ku bê birêvebirin dê pêş bikeve.Pêvajoya têkoşînê jî dê gav bi gav pêş ve bice.”
“Mirovekî beşek ji meşê be, kelecana wî/wê tiştek din e”
Kartal bal kişand ser girîngiya geşedanan û wiha berdewam kir:
“Her kesê ku di meşa azadiyê de ye, ji bo her gava ku pêvajoyê bi pêş ve dibe, bi kelecan e. Ew kesên ku di vê rêyê de berdêl û ked dane, bêguman dê bi her pêşketinê re kelecaniyek mezin bijîn. Derûniya mirovê ku ji derveyî meşê ye û tenê temaşeker e cuda ye û derûnî û kelecana kesên ku bi xwe di nav wê meşê de ne cuda ye.”
(FY/AY)