TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.07.2026 11:48 28 Tîrmeh 2026 11:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.07.2026 11:51 28 Tîrmeh 2026 11:51
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in

Siyasetmedarê Kurd Remzi Kartal got: “Her kesê ku di meşa azadiyê de ye, ji bo her gava ku pêvajoyê bi pêş ve dibe, bi kelecan e.”

Ferhat Yaşar
TRTürkçesini Oku
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Siyasetmedar, hunermend û aktivîstên li Ewropayê dijîn û bi hezaran welatiyên ku doz li wan hatine vekirin, neçar mane ji Tirkiyeyê derketine, piştî derketina yasaya çarçoveyê dê bikaribin vegerin Tirkiyeyê. 

“Aliyê Kurd dê guh bide şîretên Serok Apo”

Siyasetmedarê Kurd Remzi Kartalê ku ji sala 1994an û vir ve li Ewropayê dijî, weha got:

“Niha tu kes bi awayekî zelal bi çarçoveya yasayê nizane. Her weha aliyê Kurdan ê pêvajoya çareseriyê Serok Apo koordîne dike. Ji ber vê yekê em wek aliyê Kurdan ne tenê li benda yasayê ne, em dê guh bidin peyam, şîret û nêrînên Serok Apo jî. Ji bilî vê, tiştên di çapemeniya li ser vegerê derketine, tenê ji bihîstinan û gotegotan pêk tên. Lê dema ku ev zelal bûn,  yasa derket û ket meriyetê, piştî wê her kes dê bersivê bide.” 

Kartal anî ziman ku qonaxa em gihiştinê girîng e û wiha berdewam kir: 

“Di qada hiqûqî de starta pêvajoyê hat dan. Ji bo pêşketina pêvajoyê yasayên ku dê derkeve gelek girîng e. Ji bo Komara Tirkiyeyê û Parlamentoya wê jî xaleke werçerxanê ye. Pêvajoya têkildarî têkoşîna ku bê birêvebirin dê pêş bikeve.Pêvajoya têkoşînê jî dê gav bi gav pêş ve bice.” 

“Mirovekî beşek ji meşê be, kelecana wî/wê tiştek din e” 

Kartal bal kişand ser girîngiya geşedanan û wiha berdewam kir: 

“Her kesê ku di meşa azadiyê de ye, ji bo her gava ku pêvajoyê bi pêş ve dibe, bi kelecan e. Ew kesên ku di vê rêyê de berdêl û ked dane, bêguman dê bi her pêşketinê re kelecaniyek mezin bijîn. Derûniya mirovê ku ji derveyî meşê ye û tenê temaşeker e cuda ye û derûnî û kelecana kesên ku bi xwe di nav wê meşê de ne cuda ye.” 

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
remzi kartal öcalan pêvajoya çareseriyê
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
Hemû Nivîsên wî/wê

Nûçegîhanê Mafên Mirovan ya bîanetê (2026). Gazete Duvar (2019-2025) û Kurdsat News (2025-2026). Zanîngeha Stenbolê ya Aydinê de beşa rojnamegerî xwendiye. (2021)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
22 Tîrmeh 2026
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
16 Tîrmeh 2026
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
Gelo veguherîna "NATO 3.0"ê dê bandoreke çawa li ser hevsengiyên herêmî û cîhanî bike?
7 Tîrmeh 2026
Gelo veguherîna "NATO 3.0"ê dê bandoreke çawa li ser hevsengiyên herêmî û cîhanî bike?
Konsolxaneya kurdan ya Stenbolê: Medya Kîtabevî
17 Îlon 2025
Konsolxaneya kurdan ya Stenbolê: Medya Kîtabevî
Hunermend Serhat Kural: Divê em zêdetir bigihêjin ciwanan
15 Îlon 2025
Hunermend Serhat Kural: Divê em zêdetir bigihêjin ciwanan
Biçe serûpelê