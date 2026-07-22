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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 12:55 22 Temmuz 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 12:56 22 Temmuz 2026 12:56
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İçişleri Bakanlığı, karakoldaki işkence iddiasına dört ay sonra yanıt verdi

DEM Parti’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Adli ve idari soruşturma yürütülüyor” dedi.

Ferhat Yaşar
KUBi Kurdî Bixwînin
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İçişleri Bakanlığı, karakoldaki işkence iddiasına dört ay sonra yanıt verdi
Fotoğraf: bianet
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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 Mart’ta gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan 18 yaşındaki bir genç, karakolda darbedildiğini ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 9 Mart’ta konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Gencin avukatının müvekkiliyle görüşme talebinin yaklaşık altı saat boyunca karşılanmadığını belirten Gergerlioğlu, “Genç, savcılığa verdiği ifadenin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve muayenede anal bölgede travma bulunduğuna dair bulguların tespit edildiği iddia edilmiştir” dedi.

Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yönelttiği sekiz soruda, işkence iddialarına ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, ilgili beş polisin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını, avukata erişimin engellenip engellenmediğini, kamera kayıtlarının incelenip incelenmediğini, son beş yıldaki benzer vakaları ve uygulanan denetim mekanizmalarını sordu.

Çiftçi: “Tüm kamera kayıtları teslim edildi”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği yanıt, 20 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü belirten Çiftçi’nin yanıtında şu ifadeler yer aldı:

Emniyet Teşkilatı personelinin işlemiş olduğu iddia edilen suçlar ile ilgili olarak personele yönelik ihbar ve şikayetler, iddianın niteliğine göre Mülkiye Başmüfettişleri, Polis Başmüfettişleri ya da muhakkikler marifetiyle yürütülmekte ve neticesine göre yetkili mercilerce karara bağlanmaktadır.

Soru önergesinde iddia edilen olaya ilişkin 2026/50309 sayılı adli soruşturma ve 2026/2675 sayılı idari soruşturma yürütülmektedir.

Ayrıca olay yerine ait tüm kamera kayıtları ilgili soruşturma birimlerine teslim edilmiştir.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
işkence kadıköy içişleri bakanı İstanbul soru önergesi Mustafa Çiftçi ömer faruk gergerlioğlu
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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