İçişleri Bakanlığı, karakoldaki işkence iddiasına dört ay sonra yanıt verdi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 Mart’ta gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan 18 yaşındaki bir genç, karakolda darbedildiğini ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 9 Mart’ta konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Gencin avukatının müvekkiliyle görüşme talebinin yaklaşık altı saat boyunca karşılanmadığını belirten Gergerlioğlu, “Genç, savcılığa verdiği ifadenin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve muayenede anal bölgede travma bulunduğuna dair bulguların tespit edildiği iddia edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği yanıt, 20 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü belirten Çiftçi’nin yanıtında şu ifadeler yer aldı:

Emniyet Teşkilatı personelinin işlemiş olduğu iddia edilen suçlar ile ilgili olarak personele yönelik ihbar ve şikayetler, iddianın niteliğine göre Mülkiye Başmüfettişleri, Polis Başmüfettişleri ya da muhakkikler marifetiyle yürütülmekte ve neticesine göre yetkili mercilerce karara bağlanmaktadır.

Soru önergesinde iddia edilen olaya ilişkin 2026/50309 sayılı adli soruşturma ve 2026/2675 sayılı idari soruşturma yürütülmektedir.

Ayrıca olay yerine ait tüm kamera kayıtları ilgili soruşturma birimlerine teslim edilmiştir.