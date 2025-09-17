TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 17 Îlon 2025 13:16
 ~ Nûkirina Dawî: 17 Îlon 2025 13:26
1 xulek Xwendin

Konsolxaneya kurdan ya Stenbolê: Medya Kîtabevî

Rêbîn Ozmen: “Kesên bi kurdî re eleqeder bûn, dihatin Medya Kitabeviyê. Sohbet dikirin, çay vedixwarin, kitêbên kurdî dixwendin, perê wan hebana dikirîn, tinebana jî her roj ji bo qedandina pirtûkê dihatin."

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Medya Kîtabevî di sala 1996an de ji aliyê Selahattîn Bulut ve hat avakirin. Pirtûkxane ji wê rojê ve tenê pirtûkên kurdî û ên derbarê kurdan de hatine nivîsandin difiroşe.

Xebatkarê Medya Kîtabeviyê Rêbîn Ozmen, yek ji wan kesan bû ku 23 sal bênavber diçû pirtûkxaneyê. Ozmen niha jî ji salekî zêdetir e berpirsê pirtûkxaneyê ye.

Rêbîn Ozmen ji bianet kurdiyê re behsa pirtûkxaneyê kir û wiha got:

“Kesên bi kurdî re eleqeder bûn, dihatin Medya Kitabevî. Sohbet dikirin, çay vedixwarin, kitêbên kurdî dixwandin, perê wan hebana dikirîn, tinebûna jî li her roj dihatin ew kitêb diqedandin. Hinek kes ji bo vêderê dibêjên weke konsolxaneya Stenbolê ye.” 

“Bi rastî jî ji her deverê dinyayê kî bi kurdan re eleqedar be, dema rêya wan dikeve Stenbolê hemû tên Medya Kitabevî. Medya Kitabevî cihekî hevdîtinê ye. Hinek havalen me çi xwendekar, çi nivîskar, çi rewşenbîr bin tên vir hevdû dibînin. Li vir bi me re jî sohbeta dikin. Demên xweş diborînin.”

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
pirtûkxane pirtûkên kurdî medya
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
Hemû Nivîsên wî/wê
Ferhat Yaşar, rojnameger e. Di sala 2021an de li Zanîngeha Aydin ya Stenbolê beşa rojnamegeriyê qedand. Dema li zaningehê xwendekar bû, di sala 2019an de...

Ferhat Yaşar, rojnameger e. Di sala 2021an de li Zanîngeha Aydin ya Stenbolê beşa rojnamegeriyê qedand. Dema li zaningehê xwendekar bû, di sala 2019an de li Gazete Duvarê dest bi xebatên xwe yê rojnamegeriyê kir. Yaşar heta 14ê Adara 2025an li Duvarê dixebitî. Piştî girtina Duvarê karê xwe yên rojnamegeriyê weke serbixwe didomîne.

Biçe serûpelê