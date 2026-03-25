"Uyuşturucu" operasyonu: 14 gözaltı, iki kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ünlü isimleri de kapsayan soruşturması kapsamında Fikret Orman hakkında da gözaltı kararı verildi.

Aynı soruşturma kapsamında eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, mankenler Didem Soydan ile Güzide Duran hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın "toplumun genel ahlakını", "toplumsal yapıyı ve aile düzenini koruma" amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakını, toplum yapısını ve aile düzenini koruma amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ve toplanan deliller sonucunda savcılık, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli için gözaltı talimatı verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmaya konu olayla bağlantılı olarak şüphelileri yakalamak için 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yetkililer, 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkardı.”

