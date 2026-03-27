"Ünlülere" yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel, Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yurtdışında olduğu belirlenen Erçel hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erçel’in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas ve Didem Soydan’ın da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerden 14’ü gözaltına alınmış, savcılık 5 kişi hakkında tutuklama talep etmişti.

Mahkeme, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari’nin tutuklanmasına karar verdi. Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

