HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 12:23 27 Mart 2026 12:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 12:58 27 Mart 2026 12:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Hande Erçel, Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı

Erçel’in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Uzun kahverengi saçlı bir kadın, mutfak ortamında siyah elbisesiyle gülümseyerek duruyor; arka planda tezgâh ve mutfak eşyaları görünüyor.
*Hande Erçel

"Ünlülere" yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel, Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yurtdışında olduğu belirlenen Erçel hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erçel’in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas ve Didem Soydan’ın da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerden 14’ü gözaltına alınmış, savcılık 5 kişi hakkında tutuklama talep etmişti.

Mahkeme, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari’nin tutuklanmasına karar verdi. Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hande Erçel uyuşturucu
ilgili haberler
"Uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi ATK'ye sevk edildi
25 Mart 2026
/haber/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-14-kisi-atk-ye-sevk-edildi-318005
MSÜ'de "uyuşturucu" soruşturması: 3 sözleşmeli er tutuklandı
27 Şubat 2026
/haber/msu-de-uyusturucu-sorusturmasi-3-sozlesmeli-er-tutuklandi-317135
"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi
19 Şubat 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-21-kisi-adliye-sevk-edildi-316868
Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı
9 Şubat 2026
/haber/yerlikaya-acikladi-24-ilde-uyusturucu-operasyonu-144-kisi-yakalandi-316475
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
Büyük ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
24 Ocak 2026
/yazi/buyuk-unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-315936
Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında
20 Ocak 2026
/haber/hurriyet-yazari-uyusturucudan-gozaltinda-315806
