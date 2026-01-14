"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Dün gözaltına alınan, aralarında oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı, Kaynarca ve Müftüoğlu adli kontrolle serbest

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheliden 2’sinin tutuklanmasına karar verdi. Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında talep ettiği ev hapsi istemini reddeden hakimlik, her iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Oktay Kaynarca: Adli Tıp raporu en net cevap olacak

Adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca, soruşturmanın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kaynarca, kendisine destek verenlere teşekkür ederek şöyle dedi:

“Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir.”

Kaynarca, süreci yürüten kolluk kuvvetlerine de teşekkür ederek, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu süreçte özellikle görevini kanun ve nizam çerçevesinde, nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

Hakkındaki suçlamalara bu aşamada yanıt vermeyi gereksiz gördüğünü belirten Kaynarca, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora işaret etti:

“Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım.”

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki duruşunu da vurgulayan Kaynarca, geçmişte bu alanda katıldığı çalışmaları hatırlattı:

“Uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

(EMK)