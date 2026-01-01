ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 14:10 1 Ocak 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 17:12 1 Ocak 2026 17:12
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu

ABD ordusunun, Karayipler ve Pasifik’te bazı teknelere saldırarak içindeki insanları öldürmesi “yargısız infaz” tartışmalarını gündeme getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), bugün yaptığı açıklamada, 30 Aralık’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in emri doğrultusunda uluslararası sularda üç gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, istihbaratın bu gemilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığını doğruladığı, saldırılarda gemilerdeki üç kişinin öldürüldüğü, geri kalanların ise denize atladığı bildirildi.

Ayrıca SOUTHCOM, dün (31 Aralık) de uluslararası sularda iki gemiye daha saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Teknelerdeki insanların doğrudan hedef alınması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, vurulan gemilerin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanıdığı gruplar tarafından yönetildiği, gemilerdeki beş kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi’ndeki ve Pasifik Okyanusu’ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarına neden oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
abd Karayipler pasifik abd-venezuela ilişkileri uyuşturucu kaçakçılığı donald trump nicolas maduro
ilgili haberler
ABD’nin 'arka bahçe' siyaseti ve Venezuela
27 Aralık 2025
/yazi/abdnin-arka-bahce-siyaseti-ve-venezuela-314971
ABD, Venezuela açıklarında ikinci petrol tankerine el koydu
21 Aralık 2025
/haber/abd-venezuela-aciklarinda-ikinci-petrol-tankerine-el-koydu-314754
CIA DARBEYE HAZIRLANIYOR
ABD Venezuela'daki Amerikalıları ülkeyi terke çağırdı
5 Aralık 2025
/haber/abd-venezuela-daki-amerikalilari-ulkeyi-terke-cagirdi-314243
ABD işgali kapıya dayandı: Venezuela’nın seçenekleri ne?
2 Aralık 2025
/haber/abd-isgali-kapiya-dayandi-venezuelanin-secenekleri-ne-314101
Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor
4 Kasım 2025
/haber/nicolas-maduro-medya-venezuelayi-yok-etmek-istiyor-313185
Venezuela ticaret gemilerini bombalamayı reddeden ABD'li amiral istifa etti
17 Ekim 2025
/haber/venezuela-ticaret-gemilerini-bombalamayi-reddeden-abd-li-amiral-istifa-etti-312661
Venezuela geriliminin arka planı: Uyuşturucu mu, hegemonya mı?
28 Eylül 2025
/yazi/venezuela-geriliminin-arka-plani-uyusturucu-mu-hegemonya-mi-311992
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD’nin 'arka bahçe' siyaseti ve Venezuela
27 Aralık 2025
/yazi/abdnin-arka-bahce-siyaseti-ve-venezuela-314971
ABD, Venezuela açıklarında ikinci petrol tankerine el koydu
21 Aralık 2025
/haber/abd-venezuela-aciklarinda-ikinci-petrol-tankerine-el-koydu-314754
CIA DARBEYE HAZIRLANIYOR
ABD Venezuela'daki Amerikalıları ülkeyi terke çağırdı
5 Aralık 2025
/haber/abd-venezuela-daki-amerikalilari-ulkeyi-terke-cagirdi-314243
ABD işgali kapıya dayandı: Venezuela’nın seçenekleri ne?
2 Aralık 2025
/haber/abd-isgali-kapiya-dayandi-venezuelanin-secenekleri-ne-314101
Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor
4 Kasım 2025
/haber/nicolas-maduro-medya-venezuelayi-yok-etmek-istiyor-313185
Venezuela ticaret gemilerini bombalamayı reddeden ABD'li amiral istifa etti
17 Ekim 2025
/haber/venezuela-ticaret-gemilerini-bombalamayi-reddeden-abd-li-amiral-istifa-etti-312661
Venezuela geriliminin arka planı: Uyuşturucu mu, hegemonya mı?
28 Eylül 2025
/yazi/venezuela-geriliminin-arka-plani-uyusturucu-mu-hegemonya-mi-311992
Sayfa Başına Git