ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), bugün yaptığı açıklamada, 30 Aralık’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in emri doğrultusunda uluslararası sularda üç gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, istihbaratın bu gemilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığını doğruladığı, saldırılarda gemilerdeki üç kişinin öldürüldüğü, geri kalanların ise denize atladığı bildirildi.

Ayrıca SOUTHCOM, dün (31 Aralık) de uluslararası sularda iki gemiye daha saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Teknelerdeki insanların doğrudan hedef alınması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, vurulan gemilerin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanıdığı gruplar tarafından yönetildiği, gemilerdeki beş kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi’ndeki ve Pasifik Okyanusu’ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarına neden oldu. (TY)