HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:10
 SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 12:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında

Soruşturma kapsamında ayrıca sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hürriyet Yazarı "uyuşturucu"dan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre, soruşturma çerçevesinde aralarında medya ve sosyal medya dünyasından isimlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8’de yayımlanan “Gel Konuşalım” programının yorumcusu Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Abdullah Gençal ve İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce Hürriyet Gazetesi yazarı, “Cihanna” lakabıyla tanınan Cihan Şensözlü’nün de gözaltına alındığı hatırlatıldı.

(EMK)

İstanbul
uyuşturucu operasyonu istanbul adliyesi Mehmet Üstündağ
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
