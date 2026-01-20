Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre, soruşturma çerçevesinde aralarında medya ve sosyal medya dünyasından isimlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8’de yayımlanan “Gel Konuşalım” programının yorumcusu Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Abdullah Gençal ve İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce Hürriyet Gazetesi yazarı, “Cihanna” lakabıyla tanınan Cihan Şensözlü’nün de gözaltına alındığı hatırlatıldı.

