"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu” soruşturma sürüyor.

Aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 21 kişi, iki günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma 17 Şubat’ta başlatılmıştı

Başsavcılık tarafından 17 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, şüpheliler gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak”, 190. maddesi kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” ve 227. maddesi kapsamında “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçlamalarını içeriyor.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık açıklamasında, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 sayılı dosya kapsamında 25 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

Operasyon çerçevesinde ilk etapta 17 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

Gözaltı süresi tamamlanan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında verilecek kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

