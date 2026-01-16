ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:00 16 Ocak 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.01.2026 13:03 16 Ocak 2026 13:03
Okuma Okuma:  1 dakika

“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında

Soruşturma ekipleri, aynı suçlamalarla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verip işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında

Aralarında oyuncuların da olduğu isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu “soruşturmasında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Soruşturma ekipleri, aynı suçlamalarla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verip işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

5 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri “uyuşturucu temin etmek”, “satmak” ve “fuhuş için aracılık veya yer temin etmek” suçlamalarıyla 5 şüpheliyi tespit etti. Emniyet güçleri, şüphelileri gözaltına alıp Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Yeni Şafak’ın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.

Önceki gözaltılar ve soruşturmanın boyutu

Soruşturma kapsamında önceki gün de 18 kişi yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürüten Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gözaltı, arama ve el koyma işlemlerini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Savcılık, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmak, kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık etmek suçlarından işlem gördüğünü belirtirken, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

(EMK)

uyuşturucu operasyonu
