HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 08:36
 SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 08:41
Okuma Okuma:  1 dakika

Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gün içinde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 144 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonların; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ili kapsadığını aktaran Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

(EMK)

İstanbul
İstanbul
Ali Yerlikaya uyuşturucu çeteleri uyuşturucu kaçakçılığı
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
Büyük ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
24 Ocak 2026
Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında
20 Ocak 2026
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu
1 Ocak 2026
