Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gün içinde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 144 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonların; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ili kapsadığını aktaran Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

(EMK)