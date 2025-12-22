“Uyuşturucu” soruşturması: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alınan aralarında Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, marka danışmanı Yiğit Macit, marka danışmanı Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler dün (21 Aralık Pazar) İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği Cihan Şensözlü "fuhuşa teşvik veya aracılık", İsmail Ahmet Akçay' "uyuşturucu madde ticareti ve fuhuşa teşvik veya aracılık", Eser Küçükerol "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", Mehmet Güçlü "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek", Mehmet Ali Gül "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" ve Yiğit Macit "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" iddiası ile tutuklandı.

(EMK)