HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:13 22 Aralık 2025 08:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 08:17 22 Aralık 2025 08:17
Okuma Okuma:  1 dakika

“Uyuşturucu” soruşturması: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “uyuşturucu soruşturması” kapsamında tutuklananlar arasında Cihan Şensözlü, Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Uyuşturucu” soruşturması: 6 kişi tutuklandı
*Cihan Şensözlü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alınan aralarında Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, marka danışmanı Yiğit Macit, marka danışmanı Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler dün (21 Aralık Pazar) İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği Cihan Şensözlü "fuhuşa teşvik veya aracılık", İsmail Ahmet Akçay' "uyuşturucu madde ticareti ve fuhuşa teşvik veya aracılık", Eser Küçükerol "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", Mehmet Güçlü "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek", Mehmet Ali Gül "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" ve Yiğit Macit "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" iddiası ile tutuklandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu Cihan Şensözlü Eser Küçükerol İsmail Ahmet Akçay'
ilgili haberler
Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı
11 Aralık 2025
/haber/mehmet-akif-ersoy-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi-314401
Uyuşturucuyla mücadele adına öldürülen Kolombiyalı balıkçının ailesi ABD’ye dava açtı
4 Aralık 2025
/haber/uyusturucuyla-mucadele-adina-oldurulen-kolombiyali-balikcinin-ailesi-abdye-dava-acti-314167
