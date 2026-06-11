Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı

İstanbul’da kamuoyunun yakından takip ettiği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında sanat, moda ve eğlence dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlar devam edecek

Savcılık kaynaklarından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve dijital materyaller ile iletişim kayıtlarının inceleme altında olduğu belirtildi. Emniyet birimleri ise operasyonların devam ettiğini, yeni gözaltı kararlarının çıkabileceğini ifade etti.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre gözaltına alınan isimler şöyle:

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci.

(EMK)