HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 08:29 25 Mart 2026 08:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 16:58 25 Mart 2026 16:58
Okuma Okuma:  2 dakika

"Uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi ATK'ye sevk edildi

Başsavcılık, soruşturmanın "toplumun genel ahlakını", "toplumsal yapıyı ve aile düzenini koruma" amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

Geniş meydanın önünde yükselen İstanbul Adalet Sarayı’nın gri taş cephesi, girişte polis araçları, bariyerler, Türk bayrağı ve dağınık halde insanlar görülüyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ünlü isimleri de kapsayan soruşturması kapsamında Fikret Orman hakkında da gözaltı kararı verildi.

Aynı soruşturma kapsamında eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, mankenler Didem Soydan ile Güzide Duran hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın "toplumun genel ahlakını", "toplumsal yapıyı ve aile düzenini koruma" amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

Gözaltına alınan 14 kişi akşam saatlerinde Adlî Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakını, toplum yapısını ve aile düzenini koruma amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ve toplanan deliller sonucunda savcılık, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli için gözaltı talimatı verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmaya konu olayla bağlantılı olarak şüphelileri yakalamak için 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yetkililer, 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkardı.”

Erçel: Gelip ifade vereceğim

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erçel, şöyle dedi:

“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerinden öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.”

Oyuncu ayrıca, “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
didem soydan fikret orman uyuşturucu
ilgili haberler
"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi
19 Şubat 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-21-kisi-adliye-sevk-edildi-316868
Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı
9 Şubat 2026
/haber/yerlikaya-acikladi-24-ilde-uyusturucu-operasyonu-144-kisi-yakalandi-316475
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
Büyük ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
24 Ocak 2026
/yazi/buyuk-unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-315936
Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında
20 Ocak 2026
/haber/hurriyet-yazari-uyusturucudan-gozaltinda-315806
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-18-kisi-adliyeye-sevk-edildi-5-kisi-daha-gozaltinda-315677
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-sorusturmasinda-2-tutuklama-oktay-kaynarcadan-aciklama-315594
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-19-isim-tutuklandi-315234
ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu
1 Ocak 2026
/haber/abd-uyusturucu-tasidigini-iddia-ettigi-gemileri-vurdu-315122
“Uyuşturucu” soruşturması: 6 kişi tutuklandı
22 Aralık 2025
/haber/uyusturucu-sorusturmasi-6-kisi-tutuklandi-314760
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
