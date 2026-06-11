Di lêpirsîna madeyên hişbirê ya li dijî navdaran de biryara desteserkirina 22 kesan hat dayîn
Li Stenbolê li dijî bikaranîna madeyên hişbir operasyonek nû pêk hat. Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê birêvebirin de, bi tohmeta ku “madeyên hişbir bikaranine û peyda kirine” ji bo 22 kesan biryara desteserkirinê hat derxistin.
Di çarçoveya lêpirsînê de hat zanîn ku di nav kesên hatine desteserkirin de navên naskirî jî hene.
Operasyon dê berdewam bikin
Di daxuyaniya ku ji aliyê çavkaniyên dozgeriyê ve hat dayîn de hat destnîşankirin ku lêpirsîn bi her awayî berdewam dike û materyalên dîjîtal û qeydên ragihandinê di bin lêkolînê de ne. Yekeyên ewlehiyê jî diyar kirin ku operasyon berdewam dikin û dibe ku biryarên nû yên binçavkirinê jî derkevin.
Li gorî agahiyên ku rojnameger Ceylan Sever ragihandine, navên kesên ku hatine desteserkirin wiha ne:
Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci.
(EMK/AY)