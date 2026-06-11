TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.06.2026 12:39 11 Hezîran 2026 12:39
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.06.2026 12:42 11 Hezîran 2026 12:42
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di lêpirsîna madeyên hişbirê ya li dijî navdaran de biryara desteserkirina 22 kesan hat dayîn

Di çarçoveya lêpirsînê de hat zanîn ku di nav kesên hatine desteserkirin de navên naskirî jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di lêpirsîna madeyên hişbirê ya li dijî navdaran de biryara desteserkirina 22 kesan hat dayîn

Li Stenbolê li dijî bikaranîna madeyên hişbir operasyonek nû pêk hat. Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê birêvebirin de, bi tohmeta ku “madeyên hişbir bikaranine û peyda kirine” ji bo 22 kesan biryara desteserkirinê hat derxistin.

Di çarçoveya lêpirsînê de hat zanîn ku di nav kesên hatine desteserkirin de navên naskirî jî hene.

Operasyon dê berdewam bikin

Di daxuyaniya ku ji aliyê çavkaniyên dozgeriyê ve hat dayîn de hat destnîşankirin ku lêpirsîn bi her awayî berdewam dike û materyalên dîjîtal û qeydên ragihandinê di bin lêkolînê de ne. Yekeyên ewlehiyê jî diyar kirin ku operasyon berdewam dikin û dibe ku biryarên nû yên binçavkirinê jî derkevin.

Li gorî agahiyên ku rojnameger Ceylan Sever ragihandine, navên kesên ku hatine desteserkirin wiha ne:

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
madeyên hişbir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê