HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 08:57 27 Şubat 2026 08:57
 SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 09:01 27 Şubat 2026 09:01
Okuma:  1 dakika

MSÜ'de "uyuşturucu" soruşturması: 3 sözleşmeli er tutuklandı

Savcılık, dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MSÜ'de "uyuşturucu" soruşturması: 3 sözleşmeli er tutuklandı
Fotoğraf:MSÜ Facebook sayfası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görev yapan bazı sözleşmeli erler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Savcılık, dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin gözaltı süresini uzattı. İfade işlemlerinin ardından yetkililer şüphelileri Adli Tıp Kurumu’na götürdü kan, kıl ve idrar örnekleri aldı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Hakimlik 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

(EMK)

İstanbul
uyuşturucu baskını uyuşturucu çeteleri Milli Savunma Üniversitesi
"Uyuşturucu" operasyonu: Gözaltına alınan 21 kişi adliye sevk edildi
19 Şubat 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-21-kisi-adliye-sevk-edildi-316868
Yerlikaya açıkladı: 24 ilde uyuşturucu operasyonu, 144 kişi yakalandı
9 Şubat 2026
/haber/yerlikaya-acikladi-24-ilde-uyusturucu-operasyonu-144-kisi-yakalandi-316475
“Devletin ‘uyuşturucu’ bahanesiyle LGBTİ+’ları hedef göstermesini kabul etmiyoruz”
5 Şubat 2026
/haber/devletin-uyusturucu-bahanesiyle-lgbti-lari-hedef-gostermesini-kabul-etmiyoruz-316363
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
Büyük ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
24 Ocak 2026
/yazi/buyuk-unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-315936
Hürriyet Yazarı “uyuşturucu”dan gözaltında
20 Ocak 2026
/haber/hurriyet-yazari-uyusturucudan-gozaltinda-315806
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-18-kisi-adliyeye-sevk-edildi-5-kisi-daha-gozaltinda-315677
