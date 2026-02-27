MSÜ'de "uyuşturucu" soruşturması: 3 sözleşmeli er tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görev yapan bazı sözleşmeli erler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Savcılık, dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin gözaltı süresini uzattı. İfade işlemlerinin ardından yetkililer şüphelileri Adli Tıp Kurumu’na götürdü kan, kıl ve idrar örnekleri aldı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Hakimlik 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

