Tutuklu gazeteci Yıldız Tar: LGBTİ+’lara açılan savaşın tutsaklarındanım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan, 25 Haziran’da ise çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, mesaj gönderdi.

Kaos GL’nin aktardığına göre, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Tar’ın Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden gönderdiği mesaj şöyle:

‘Neden Yıldız Tar’sın?’

Görünüşe göre her sene yeni bir örgüte üye olduğum iddiasıyla memleketin çeşitli cezaevlerini görme imkanına kavuşacağım. Şunu söylemek isterim ki, Ankara'nın tadı başka hiçbir yerde yok! Şu ana kadar Sincan 1. sıramda, Silivri 2, Metris 3! Şaka bir yana sırf lubunya olduğum için, lubunya olmaktan onur duyduğum için beni hapse atmaya çok istekliler. Eşyayı adıyla çağırmaktan korkup, çeşitli bahaneler üretseler de LGBTİ+'lara açılan savaşın tutsaklarındanım!

Nitekim sorgu demeye bin şahit, trajikomik ifadede aile yılı değil, mücadele yılı gibi tuhaf bir soruyla karşılaştım. Bence aile yılı değil, lubunyalara zulüm yılıydı! Bu zulüm 10 yıla döndü. Yargı paketleriyle geçirmek istedikleri düzenlemeleri LGBTİ+ hareketi ve tüm dostları olarak engellememizin hıncıyla hareket ediyorlar! Paketler geçmiş gibi davranıyor, uygulamada hormon engeli, sosyal medyada sansür ve son olarak da benim tutuklanmamla devam eden fiili bir süreç yaratma derdindeler. Ancak bizim onurumuz ve haysiyetimiz ne yargı paketlerine, ne de antidemokratik uygulamalara kurban edilemez! Hepimizin Onur Ayı kutlu olsun!