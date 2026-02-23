Gazeteci Yıldız Tar’ın duruşması 24 Haziran’a bırakıldı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Yıldız Tar ve yazar İbrahim Elçi’nin davası, bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği davada Tar ve Elçi’nin yanı sıra MLSA Hukuk Birimi’nden Avukat Veysel Ok ile Emine Özhasar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Uluslararası Af Örgütü, ÜniKuir, GALADER, LİSTAG, 17 Mayıs Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) LGBTİ Komisyonu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 1 No’lu Şube, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi, Kadın Dayanışma Vakfı, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu İnsan Hakları Okulu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) izledi.

Adli kontrol tedbirlerinin devamına MLSA’nın aktardığına göre, duruşma başlamadan önce avukat Ok, silahlı polislerin sanıkların rahat savunma yapabilmesi için salon dışına çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddetti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve müdafilerine ek savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Sanıklar ile avukatları ek savunma yapmayacaklarını beyan etti. Heyet, mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Karara itiraz eden Ok, “Yıldız bilinen bir gazeteci ve sivil toplum çalışanı. Mesleği gereği yurt dışına çıkması gerekiyor. Adli kontrollerin tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Mahkeme, adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddederek sanıklar hakkındaki mevcut tedbirlerin devamına hükmetti. Heyet ayrıca iddianamede adı geçen Hasan Bat hakkında müzekkere yazılarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden (TEM) bilgi istenmesine hükmetti. Duruşma 24 Haziran 2026, saat 14.15’e bırakıldı.

18 Şubat 2025’te Ankara’daki evinden gözaltına alınan Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, 21 Şubat’ta tutuklandı. Yaklaşık dört ay boyunca Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Tar, 30 Mayıs’ta tahliye edildi. Tar, gözaltı sürecinde savcılık tarafından ifadesi alınmadan doğrudan tutuklamaya sevk edildi, tutuklama gerekçesi olarak ise “HDK’nin toplantılarına yoğun katılım” iddiası gösterildi. (TY)