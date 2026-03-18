HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 16:59 18 Mart 2026 16:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 17:03 18 Mart 2026 17:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ: Savunma hakkım kullandırılmıyor

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, cezaevinden gönderdiği mesajda aylık tutukluluk incelemesi sırasında savunmasının alınmadan tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirterek, “Bu nasıl hukuk?” diye sordu.

BİA Haber Merkezi

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden gönderdiği mesajda Uludağ, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan tutuk incelemesinde söz hakkı verilmeden tutukluluğunun devamına karar verildiğini ifade etti.

Uludağ, günlerce savunma hazırlığı yaptığını ancak duruşma sırasında hakim tarafından dinlenmeden karar açıklandığını aktardı:

“Tutukluluğumun 26. gününde (17 Mart 2026) aylık tutukluluk incelemesi için cezaevinden SEGBİS aracılığıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldım. Bu hukuka aykırı tutukluluğa karşı itirazlarımı dile getirmek için günlerce hazırlık yaptım.

SEGBİS ekranına baktığımda birçok cezaevinden onlarca tutuklu da hazır bekliyordu. Görevli hakimin bana söz vermesini beklerken bir anda tek tek isimler okuyarak ‘Tutukluluğun devamına…’ dedi. ‘Herhalde onlardan sonra beni dinler’ diye düşündüm. Hakim isimleri sayarken ‘Alican Uludağ tutukluluk halinin devamına...’ dedi. Söz alıp itiraz ettim. Savunmamı almadan tutukluluğumun devamına karar verdi. Aramızda şu yönde diyalog geçti:

Hakim: Beyanlarınız için savcılığa dilekçe verin.

Alican Uludağ: Bir yargı muhabiri olarak beni dinlemeniz gerekiyordu.

Hakim: Savcı zaten mütalaasında tutukluluğun devamını istedi. Dosyada yeni bir durum yok.

Alican Uludağ: Ama savunmamı almadan karar vermeniz hukuka, savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına aykırı.

Hakim: Alican Bey, dilerseniz şimdi beyanınızı tutanağa ekleyebilirim.

Alican Uludağ: Bu durum tutukluluk halimi değiştirecek mi? Siz önce infaz ediyorsunuz, sonra ‘Savunmanızı verin’ diyorsunuz. Bu nasıl hukuk?

Daha sonra hakime, savunmam alınmadan tutukluluk halimin devamına karar verdiğini beyanım olarak eklemesini söyledim. Yazdı mı bilmiyorum. SEGBİS odasından çıktım. Hücreme döndüm. Noterde miydim, mahkemede miydim anlamadım.

Gözaltına alınmama neden olan tweetlerden biri de ‘Çürümüş yargı düzeni’ ifadesiydi. Yaşadığım olaydan sonra aklıma bu söz geldi. Hukuka aykırı bir kararla tutuklandığım yetmiyormuş gibi şimdi de savunma hakkım kullandırılmıyor. Açıkça Anayasa’daki temel haklar ihlal ediliyor. Bu nasıl bir yargı düzeni? Orta Çağ’da mı yaşıyoruz? Hukuk nerede?”

Önderoğlu: Hukuk yerle bir

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu “26 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ’ın aylık tutukluluk incelemesi için SEGBİS ile SulhCeza Hakimliği’ne bağlandığı halde tutukluluğunun söz dahi verilmeden uzatılması hukukla alaydır. Bir gazetecinin mahpus bırakılması için hukuk yerle bir.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
20 Şubat 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Alican Uludag gazeteci yargılamaları tutuklu gazeteciler
ilgili haberler
Alican Uludağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
2 Mart 2026
/haber/alican-uludag-in-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-317250
Tutuklu gazeteci Alican Uludağ Ankara'ya sevk ediliyor
26 Şubat 2026
/haber/tutuklu-gazeteci-alican-uludag-ankara-ya-sevk-ediliyor-317131
Akın Gürlek, Alican Uludağ sorusunda TCK maddelerini karıştırdı: “Daha fazla yorum yok”
25 Şubat 2026
/haber/akin-gurlek-alican-uludag-sorusunda-tck-maddelerini-karistirdi-daha-fazla-yorum-yok-317084
Alican Uludağ’ın tutukluluğuna itiraz: "İstanbul savcılığı yetkisiz, tutuklama ölçüsüz”
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludagin-tutukluluguna-itiraz-istanbul-savciligi-yetkisiz-tutuklama-olcusuz-317013
Alican Uludağ’ın tutuklanması dünya gündeminde: Ajanslar manşete taşıdı, sivil toplum “adalet skandalı” dedi
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludagin-tutuklanmasi-dunya-gundeminde-ajanslar-mansete-tasidi-sivil-toplum-adalet-skandali-dedi-316998
Alican Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın: Bu soruşturma hiç açılmamalıydı
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludag-in-avukati-abbas-yalcin-bu-sorusturma-hic-acilmamaliydi-316986
Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanmasına tepkiler
20 Şubat 2026
/haber/gazeteci-alican-uludagin-tutuklanmasina-tepkiler-316930
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
20 Şubat 2026
/haber/gazeteci-alican-uludag-tutuklandi-316915
DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı
19 Şubat 2026
/haber/dw-turkce-muhabiri-alican-uludag-gozaltina-alindi-316894
Berk Akand haberi sonrası gazeteci Alican Uludağ'a soruşturma
17 Kasım 2025
/haber/berk-akand-haberi-sonrasi-gazeteci-alican-uludag-a-sorusturma-313593
