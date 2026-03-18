Tutuklu gazeteci Alican Uludağ: Savunma hakkım kullandırılmıyor

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, tutukluluğunun 26. gününde gerçekleştirilen aylık inceleme sırasında savunma hakkının ihlal edildiğini belirterek, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden gönderdiği mesajda Uludağ, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan tutuk incelemesinde söz hakkı verilmeden tutukluluğunun devamına karar verildiğini ifade etti.

Uludağ, günlerce savunma hazırlığı yaptığını ancak duruşma sırasında hakim tarafından dinlenmeden karar açıklandığını aktardı:

“Tutukluluğumun 26. gününde (17 Mart 2026) aylık tutukluluk incelemesi için cezaevinden SEGBİS aracılığıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldım. Bu hukuka aykırı tutukluluğa karşı itirazlarımı dile getirmek için günlerce hazırlık yaptım.

SEGBİS ekranına baktığımda birçok cezaevinden onlarca tutuklu da hazır bekliyordu. Görevli hakimin bana söz vermesini beklerken bir anda tek tek isimler okuyarak ‘Tutukluluğun devamına…’ dedi. ‘Herhalde onlardan sonra beni dinler’ diye düşündüm. Hakim isimleri sayarken ‘Alican Uludağ tutukluluk halinin devamına...’ dedi. Söz alıp itiraz ettim. Savunmamı almadan tutukluluğumun devamına karar verdi. Aramızda şu yönde diyalog geçti:

Hakim: Beyanlarınız için savcılığa dilekçe verin.

Alican Uludağ: Bir yargı muhabiri olarak beni dinlemeniz gerekiyordu.

Hakim: Savcı zaten mütalaasında tutukluluğun devamını istedi. Dosyada yeni bir durum yok.

Alican Uludağ: Ama savunmamı almadan karar vermeniz hukuka, savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına aykırı.

Hakim: Alican Bey, dilerseniz şimdi beyanınızı tutanağa ekleyebilirim.

Alican Uludağ: Bu durum tutukluluk halimi değiştirecek mi? Siz önce infaz ediyorsunuz, sonra ‘Savunmanızı verin’ diyorsunuz. Bu nasıl hukuk?

Daha sonra hakime, savunmam alınmadan tutukluluk halimin devamına karar verdiğini beyanım olarak eklemesini söyledim. Yazdı mı bilmiyorum. SEGBİS odasından çıktım. Hücreme döndüm. Noterde miydim, mahkemede miydim anlamadım.

Gözaltına alınmama neden olan tweetlerden biri de ‘Çürümüş yargı düzeni’ ifadesiydi. Yaşadığım olaydan sonra aklıma bu söz geldi. Hukuka aykırı bir kararla tutuklandığım yetmiyormuş gibi şimdi de savunma hakkım kullandırılmıyor. Açıkça Anayasa’daki temel haklar ihlal ediliyor. Bu nasıl bir yargı düzeni? Orta Çağ’da mı yaşıyoruz? Hukuk nerede?”

Önderoğlu: Hukuk yerle bir

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu “26 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ’ın aylık tutukluluk incelemesi için SEGBİS ile SulhCeza Hakimliği’ne bağlandığı halde tutukluluğunun söz dahi verilmeden uzatılması hukukla alaydır. Bir gazetecinin mahpus bırakılması için hukuk yerle bir.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

(HA)