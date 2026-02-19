DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Evinde arama yapılan Uludağ, ifadesinin alınması için karayoluyla Ankara'dan İstanbul'a getiriliyor.

Başsavcılık gözaltı kararına gerekçe olarak Uludağ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD mensuplarını tahliye edildiğine ilişkin haberi ve X'teki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösterdi.

Alican Uludağ, 18 Aralık 2024 tarihinde Now TV'de yayınlanan haberinde, Yargıtay'ın Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin ölümüne sebep olup 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2604 yıl hapis cezası alan 6 sanık hakkında tahliyeye hükmettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılık konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Alican Uludağ isimli şahsın '@alicanuludağ' rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Yargıtay'ın bozma kararı ve tahliyeler

Habere konu olan kararda Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "fazla ceza tayin ettiği" değerlendirmesinde bulunmuş, 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 6 sanık ile örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezası alan bir sanık yönünden hükmü bozmuştu.

Bozma kararında, sanıklardan üçünün örgüt üyeliğinden, birinin terör örgütüne finans sağlamaktan, birinin saldırıya yardım suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilmişti. 7 sanıktan 6'sı kararın ardından 12 Aralık 2024'te tahliye edilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018 yılında saldırıyı planlamakla suçlanan altı sanığa "anayasal düzeni ihlal" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası vermiş, bir sanığı ise "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tahliye kararı yalanlanmadı

Haberin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tahliye kararını doğrularken tahliyelerin terör faillerini kapsamadığı açıklayan bir duyuru yapmıştı.

Alican Uludağ hakkında Gazeteciliğe 2008’de Cumhuriyet gazetesinde başladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Uzun yıllar yargı muhabirliği yaptı. Uludağ, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk dosyaları ve kamuoyunun yakından izlediği davaları takip ediyor. 2019'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'ne, 2020'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin siyasal haber ödülüne ve 2021'de Friedrich Naumann Vakfı'nın Raif Badawi Cesur Gazeteciler Ödülüne layık görüldü.