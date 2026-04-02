HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 16:29 2 Nisan 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 16:38 2 Nisan 2026 16:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazetecilere çok boyutlu baskı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin aylık hak ihlalleri raporu, Mart ayında gazetecilere yönelik baskının gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra sahada engelleme, yargı süreçleri ve erişim engelleriyle sürdüğünü gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
  • 5 gazeteci gözaltına alındı.
  • 2 gazeteci tutuklandı, hapis gazeteci sayısı 31’e çıktı.
  • 3 gazeteci hakkında soruşturma açıldı.
  • 5 gazeteye dava açıldı.
  • 3 gazeteci toplamda 9 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • 24 gazeteci 21 farklı dosyada yargılanmaya devam etti.
  • 53 hesap ve 75 içeriğe erişim engeli getirildi.

Bu veriler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) aylık olarak raporlaştırdığı “Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nun mart sayısından.

Gazetecilere yönelik baskının yalnızca gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı kalmadığını belirten DFG sahadaki fiziki müdahaleler, yargısal süreçler ve dijital sansür uygulamalarıyla “çok boyutlu” bir hal aldığını kaydetti.

DFG değerlendirmesinde, kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak bilinen "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” düzenlemesinin Bilal Özcan ve İsmail Arı’nın gözaltına alınıp tutuklanmalarıyla daha da görünür hale geldiğini kaydetti. “Tutuklamalar söz konusu düzenlemenin pratikte nasıl uygulandığını göstermesi açısından dikkat çekicidir” dedi.

DFG raporda kamuoyunun yakından takip ettiği İBB ve Ekrem İmamoğlu davası sürecinde gazetecilerin duruşmaları izlemelerinin engellendiğini hatırlattı.

26 Mart’ta gazetecilerin Kadıköy’de düzenlemek istediği eylemin de polis tarafından engellenmesine de yer verdi.

Son gözaltı, tutuklama ve engellemeleri “basın ve ifade özgürlüğü açısından kaygı verici” olarak nitelendirdi. Basın özgürlüğünün yapısal bir baskı altında olduğunu söyledi.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

Gazeteciler yazıyor, devlet tutukluyor/yargılıyor
31 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere baskı
