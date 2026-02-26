ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 23:37
 SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 00:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ Ankara'ya sevk ediliyor

Ankara'da çalışan ve yaşayan DW yargı muhabiri Alican Uludağ, İstanbul'da tutuklandıktan sonra avukatlarının doğal hakim ilkesinin çiğnenmesine yönelik itirazları doğrultusunda yeniden Ankara'ya götürülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Uludağ Friedrich Naumann Özgürlük Vakfı'nın verdiği 2021 "Raif Badawi Cesur Gazeteciler Ödülü" töreninde

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’da tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne gönderilen Deutsche Welle (DW) Türkçe bünyesinde yargı muhabiri olarak görev yapan gazeteci Alican Uludağ Ankara’ya sevk ediliyor. Alican Uludağ’ın Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne nakledileceği gelen haberler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Evinden gözaltına alınan Uludağ, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 20 Şubat'ta tutuklanmıştı.

20 Şubat 2026

Oturduğu ve çalıştığı kent Ankara olan Uludağ'ın İstanbul'a götürülmesi hukukçular ve gazetecilik kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

23 Şubat 2026

Uludağ'ın avukatları gazetecinin Ankara'dan Silivri'ye gönderilmesine başka hukuki nedenler dışında şu gerekçelerle tepki göstermişti:

"Doğal hakim ilkesi çiğnendi "

“Ne terör suçları bürosunun ne de İstanbul'daki herhangi bir savcılığın Ankara'da yerleşik olan, soruşturma konusu edilen paylaşımları Ankara'da yapan müvekkil hakkında soruşturma yürütmesi hukuken mümkündür.

Müvekkilin Ankara'da yerleşik olması ve yine Ankara'da yakalanması karşısında; İstanbul Savcılığının kendisini niçin yer yönünden yetkili saydığını anlamak mümkün değildir. Anayasa'nın 37. Maddesi ‘Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz'’ şeklinde kanuni hâkim güvencesi sunar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı tek işlem re’sen açtığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yollamaktır.

Uludağ'ın Ankara'ya gönderilmesi, başlangıçta yapılan usulsüzlüğün, Uludağ'ın usulsüz tutuklanması sürerken giderilmesine yönelik bir adım olarak görünüyor.

(AEK)

İstanbul-Ankara
alican uludağ ifade özgürlüğü Ankara İstanbul
