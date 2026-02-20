Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dün akşam (19 Şubat) Ankara’da gözaltına alınan Deutsche Welle (DW) Türkçe muhabiri Alican Uludağ, bugün İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık, ifadesinin ardından Uludağ’ı tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği ise gazeteci hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

DW’nin aktardığına göre Uludağ, mahkemedeki savunmasında “Cumhurbaşkanını eleştiremeyeceksek o zaman neden gazetecilik yapıyoruz?” diye sordu ve tutuklanmasının asıl nedeninin Adalet Bakanı Akın Gürlek’e “alan açmak” olduğunu söyledi.

“Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım”

Alican Uludağ, mahkeme ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Çocuklarımın gözyaşlarını arkada bırakarak buraya getirildim. Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım. Savcılığın iddialarındaki hiçbir paylaşımın suç unsuru olmadığını, tamamen eleştiri olduğunu kendisi de gayet iyi biliyor. Bugüne kadar bu paylaşımlarla ilgili ne Cumhurbaşkanı’ndan ne de avukatlarından şikayette bulunulmadı.”

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasını kabul etmeyen Uludağ, “Ankara’da Akın Gürlek’e ilişkin bir temizlik yapılmak isteniyor, 'Benzer birçok operasyona karşı eleştirilerini dile getireceği için Alican’ı uzaklaştırmamız lazım’ denilerek bu dosya uyduruldu. Nesnel bir şekilde tutuklama talebi okunursa ne Cumhurbaşkanı'nın şahsına ne de makamına yönelik bir küfür vardır, yargı muhabirinin eleştirileri vardır. (...) Cumhurbaşkanı’nı eleştiremeyeceksek o zaman neden gazetecilik yapıyoruz? Ben şu anda Deutsche Welle’de çalışıyorum, vizem bile yoktur benim.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek “rahat etsin” diye hedef alındığını belirten Uludağ, şöyle konuştu:

“18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Cumhurbaşkanını eleştirdik diye cezaevine atılacaksak neden arkanızda 'Adalet Mülkûn Temelidir' yazıyor? Neden Anayasa var? Suç işlendiği iddiasıyla ilgisi yoktur bu soruşturmanın. 'Ankara'da yeni bakanımız rahat etsin, basın toplantılarında soru sorma ihtimali var; tutuklayalım, susturalım' diye yapılıyor. (...) İki çocuğum vardır, bu ülkede gazetecilik yapmak için çocuklarımın yaşları aksın ama ben çizgimden ayrılmayacağım çünkü suç işlemedim.”