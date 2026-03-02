Alican Uludağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27 Şubat’ta verilen ret kararı henüz avukatlara tebliğ edilmedi.

Bu nedenle itirazın gerekçesini henüz bilmediklerine dikkat çeken Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapacaklarını açıkladı.

Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçeyle Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz etmişti. Avukatlar dilekçede Uludağ’ın tutukluluğunun hukuksuzluğuna ve usul hatalarına dikkat çekmişti.

