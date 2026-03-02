ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.03.2026 16:42 2 Mart 2026 16:42
 SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 16:44 2 Mart 2026 16:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Alican Uludağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Uludağ’ın avukatları, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Alican Uludağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27 Şubat’ta verilen ret kararı henüz avukatlara tebliğ edilmedi.

Bu nedenle itirazın gerekçesini henüz bilmediklerine dikkat çeken Avukat Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapacaklarını açıkladı.

Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçeyle Uludağ'ın tutukluluğuna itiraz etmişti. Avukatlar dilekçede Uludağ’ın tutukluluğunun hukuksuzluğuna ve usul hatalarına dikkat çekmişti.

Alican Uludağ’ın tutukluluğuna itiraz: "İstanbul savcılığı yetkisiz, tutuklama ölçüsüz”
Alican Uludağ’ın tutukluluğuna itiraz: "İstanbul savcılığı yetkisiz, tutuklama ölçüsüz”
23 Şubat 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
alican uludağ
ilgili haberler
Akın Gürlek, Alican Uludağ sorusunda TCK maddelerini karıştırdı: “Daha fazla yorum yok”
25 Şubat 2026
/haber/akin-gurlek-alican-uludag-sorusunda-tck-maddelerini-karistirdi-daha-fazla-yorum-yok-317084
Alican Uludağ’ın tutukluluğuna itiraz: "İstanbul savcılığı yetkisiz, tutuklama ölçüsüz”
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludagin-tutukluluguna-itiraz-istanbul-savciligi-yetkisiz-tutuklama-olcusuz-317013
Alican Uludağ’ın tutuklanması dünya gündeminde: Ajanslar manşete taşıdı, sivil toplum “adalet skandalı” dedi
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludagin-tutuklanmasi-dunya-gundeminde-ajanslar-mansete-tasidi-sivil-toplum-adalet-skandali-dedi-316998
Alican Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın: Bu soruşturma hiç açılmamalıydı
23 Şubat 2026
/haber/alican-uludag-in-avukati-abbas-yalcin-bu-sorusturma-hic-acilmamaliydi-316986
Gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanmasına tepkiler
20 Şubat 2026
/haber/gazeteci-alican-uludagin-tutuklanmasina-tepkiler-316930
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
20 Şubat 2026
/haber/gazeteci-alican-uludag-tutuklandi-316915
DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı
19 Şubat 2026
/haber/dw-turkce-muhabiri-alican-uludag-gozaltina-alindi-316894
