ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 10:11 26 Mayıs 2026 10:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 10:27 26 Mayıs 2026 10:27
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD, İran'a saldırdı, meşru müdafaa dedi

ABD ile İran arasında ateşkes diplomasisi sürerken sahada çatışma var. CENTCOM saldırı için "meşru müdafaa" dedi. İran basını 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD, İran'a saldırdı, meşru müdafaa dedi
Fotoğraf: CENTCOM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine saldırılar düzenlediğini söyledi.

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" olduğunu savundu. "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" belirtti.

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.

İran basını: 3 kişi öldü

İran basını, dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SNN'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, "Dün şafak vakti Amerikan-Siyonist savaş uçakları Lark Adası'nın güneyindeki birkaç İran gemisini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi.

Trump: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

Rubio: Anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirterek "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." dedi.

Quad Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Hindistan'da bulunan Rubio, gazetecilere İran gündemini değerlendirdi.

Rubio, boğazların engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanıma açık olması ve bunun herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Tutumlarının gayet açık olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce bölgedeki bazı liderlerle tarihi bir görüşme yaptığını söyleyen Robio, "Ön taslağın nasıl olması gerektiği konusunda güçlü bir uyum ve mutabakat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rubio, metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirterek, "O yüzden bu konuları tek tek ele almamız gerekecek. Bir anlaşma olacak. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran abd trump
ilgili haberler
Rubio: ABD-İran arasında bugün anlaşma sağlanabilir
25 Mayıs 2026
/haber/rubio-abd-iran-arasinda-bugun-anlasma-saglanabilir-319920
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı
20 Mayıs 2026
/haber/abd-senatosu-trump-in-iran-a-saldirilarini-kisitlayan-savas-yetkileri-tasarisina-yonelik-ilk-adimi-atti-319763
İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor
18 Mayıs 2026
/haber/iran-disisleri-pakistan-arabuluculugunda-gorusmeler-suruyor-319719
ABD-İran savaşı "barış süreci"ni durma noktasına mı getirdi?
13 Mayıs 2026
/haber/abd-iran-savasi-baris-sureci-ni-durma-noktasina-mi-getirdi-319599
100’ü aşkın Nobel Ödülü sahibi, İran'ı ağır hasta Nergis Muhammedi’yi serbest bırakmaya çağırdı
13 Mayıs 2026
/haber/100u-askin-nobel-odulu-sahibi-iran-i-agir-hasta-nergis-muhammediyi-serbest-birakmaya-cagirdi-319597
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rubio: ABD-İran arasında bugün anlaşma sağlanabilir
25 Mayıs 2026
/haber/rubio-abd-iran-arasinda-bugun-anlasma-saglanabilir-319920
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı
20 Mayıs 2026
/haber/abd-senatosu-trump-in-iran-a-saldirilarini-kisitlayan-savas-yetkileri-tasarisina-yonelik-ilk-adimi-atti-319763
İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor
18 Mayıs 2026
/haber/iran-disisleri-pakistan-arabuluculugunda-gorusmeler-suruyor-319719
ABD-İran savaşı "barış süreci"ni durma noktasına mı getirdi?
13 Mayıs 2026
/haber/abd-iran-savasi-baris-sureci-ni-durma-noktasina-mi-getirdi-319599
100’ü aşkın Nobel Ödülü sahibi, İran'ı ağır hasta Nergis Muhammedi’yi serbest bırakmaya çağırdı
13 Mayıs 2026
/haber/100u-askin-nobel-odulu-sahibi-iran-i-agir-hasta-nergis-muhammediyi-serbest-birakmaya-cagirdi-319597
Sayfa Başına Git