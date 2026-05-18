DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.05.2026 13:15 18 Mayıs 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.05.2026 13:23 18 Mayıs 2026 13:23
Okuma Okuma:  2 dakika

İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İRNA

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından 7 Nisan’da ilan edilen ateşkes kırılganlığını korurken, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, “Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor” dedi.

İran’dan ABD’nin ateşkes teklifine yanıt
10 Mayıs 2026

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

“Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Şu an için nükleer meselelere ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz, bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir.”

“Bölge ülkelerinin ders çıkarması gerekiyor”

ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekayi, İsrailli yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, “Bölgedeki hiçbir ülke ile düşmanlığımız bulunmuyor ancak başta BAE olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmasına ilişkin ise, şunları söyledi:

“Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğazdan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır.”

Ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile tanındığını belirten Bekayi, bu hakkın hâlâ mevcut olduğunu kaydetti.

İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
8 Mayıs 2026

“Deniz ticaretinde sorun çıkaran ABD’dir”

Bekayi, denizlerdeki güvensizliğinin ABD politikalarından kaynaklandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Rusya ve Çin denizlerdeki güvensizliğin ve deniz ticaretine yönelik tehdidin ABD kaynaklı olduğunu biliyor. Deniz ticaretinin serbestiyeti konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz. Korsanlıkla deniz ticaretinde sorun çıkaran ABD’dir.”

Bekayi, ülkesinin ekonomik baskı ve tehditlerle çıkarlarından vazgeçmeyeceğini, ABD’nin de bunu anladığını ve olası bir saldırıya karşı nasıl cevap vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nda Güney Kore bandıralı bir geminin hedef alınmasına ilişkin ise Bekayi, konuyla ilgili incelemeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Trump Çin yolculuğuna başlarken İran'ı "yok etmek"ten söz etti
13 Mayıs 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
abd-iran gerilimi iran-abd ilişkileri 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Dışişleri Bakanlığı
