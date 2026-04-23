Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği tespit edilen teknelerin vurulması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında “ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek,” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD’nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini kaydeden Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık altı ay sürebileceğini belirtmişti.