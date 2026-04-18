İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün önceki hâline geri döndüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karargâh, konuya ilişkin bildiri yayımladı.

"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"

Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini; ancak ABD’nin “geçmiş dönemlerde olduğu gibi” taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Bildiride bu nedenle, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verilene kadar boğazdaki sıkı denetimi sürdüreceği vurgulandı. (TY)