ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 14:40 18 Nisan 2026 14:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 14:42 18 Nisan 2026 14:42
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, kararın nedenini ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu
Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için Umman’da bekleyen gemiler, 8 Nisan 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün önceki hâline geri döndüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karargâh, konuya ilişkin bildiri yayımladı.

"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"
17 Mart 2026

Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini; ancak ABD’nin “geçmiş dönemlerde olduğu gibi” taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Bildiride bu nedenle, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verilene kadar boğazdaki sıkı denetimi sürdüreceği vurgulandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Hürmüz Boğazı militarizm
bu haberin uzantıları
Hürmüz Boğazı'ndan ilk yolcu gemisi geçti
Bugün 11:17
/haber/hurmuz-bogazi-ndan-ilk-yolcu-gemisi-gecti-318859
ilgili haberler
LÜBNAN ATEŞKESİ VURGUSU
İran: Hürmüz Boğazı ateşkes boyunca açık olacak
17 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ateskes-boyunca-acik-olacak-318842
Çin’den İran’a: Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı
16 Nisan 2026
/haber/cinden-irana-hurmuz-bogazindan-serbest-ve-guvenli-gecis-saglanmali-318783
Hürmüz Krizi petrol taşımacılığını covid-19 seviyesinin altına indirdi
12 Nisan 2026
/haber/hurmuz-krizi-petrol-tasimaciligini-covid-19-seviyesinin-altina-indirdi-318628
BM: Hürmüz’deki kriz, Covid-19’dan bu yana en kritik aksaklığa neden oldu
1 Nisan 2026
/haber/bm-hurmuzdeki-kriz-covid-19dan-bu-yana-en-kritik-aksakliga-neden-oldu-318221
"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"
17 Mart 2026
/haber/her-sey-hurmuz-bogazi-ni-kimin-kontrol-ettigine-bagli-317793
Hürmüz krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?
16 Mart 2026
/haber/hurmuz-krizi-turkiye-ekonomisini-nasil-etkileyecek-317748
Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi
10 Mart 2026
/haber/trump-tan-iran-a-hurmuz-tehdidi-317545
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
3 Mart 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ni-kapatti-317264
Hürmüz kıskacında küresel enerji jeopolitiği ve Türkiye
2 Mart 2026
/yazi/hurmuz-kiskacinda-kuresel-enerji-jeopolitigi-ve-turkiye-317236
Sayfa Başına Git