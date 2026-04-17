YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 15:55 17 Nisan 2026 15:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 16:30 17 Nisan 2026 16:30
Okuma Okuma:  2 dakika

LÜBNAN ATEŞKESİ VURGUSU

İran: Hürmüz Boğazı ateşkes boyunca açık olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

*Abbas Arakçi. (Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı)

İran, Lübnan’da ilan edilen 10 günlük ateşkesin ardından, Hürmüz Boğazı’nı ateşkes süresince tüm ticari gemilerin geçişine açtığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 10,65 düşüşle 88,80 dolar oldu. Dün 99,80 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 99,39 dolardan tamamlamıştı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemeleri ile Basra Körfezi’nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran’ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30’u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Hürmüz Boğazı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İran Dışişleri Bakanlığı
