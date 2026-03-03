İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

İran devlet medyasına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve geçmeye çalışan herhangi bir geminin saldırıya uğrayacağı konusunda uyardı.

Al Jazeera'nın haberine göre, IRGC başkomutanının kıdemli danışmanı İbrahim Cabbari Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Boğaz kapalı. Eğer geçmeye çalışan olursa, Devrim Muhafızları ve düzenli donanmanın kahramanları o gemileri ateşe verecek" dedi.

Tahran, Cumartesi günü başlayan ve İran Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamenei ve diğer üst düzey yetkilileri öldüren İsrail ve ABD bombardıman kampanyasına misilleme olarak dünyanın enerji üretimi için kritik öneme sahip altyapıyı hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalında yaptığı bir paylaşımda Cabbari, "Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz. Petrol fiyatı önümüzdeki günlerde 200 dolara ulaşacak" dedi.

Yarı resmî Tesnim haber ajansının aktardığına göre, Cabbari “Binlerce milyar dolarlık borcu olan Amerikalılar, bölgenin petrolüne bağımlılar, ancak bir damla petrolün bile onlara ulaşmayacağını bilmeliler” dedi.

Yükselen enerji fiyatları

İran ve Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik petrol transit yollarından biri ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si buradan geçiyor.

Bu yoldaki herhangi bir aksama, ham petrol fiyatlarını daha da yükseltecek ve bölgesel bir tırmanma korkusunu artıracak.

Enerji fiyatları, Pazartesi erken saatlerde, boğazdan geçen tanker trafiğindeki aksamalar ve üretim tesislerindeki hasar nedeniyle, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dünya ekonomisine arzını belirsizleştirmesiyle zaten keskin bir şekilde yükselmişti.

TRT Haber'e göre, pazartesi itibarıyla İranlı olmayan 706 tanker, Hürmüz Boğazı'nın iki yakasına yığıldı. Toplam 334 ham petrol tankeri, 109 kirli petrol ürünü ve 263 temiz petrol ürünü taşıyan tanker Orta Doğu Körfezi (Boğaz'ın batısı), Umman Körfezi (Boğaz'ın doğusu) ve Arap Denizi'nde farklı noktalarda bekliyor.

Körfez içinde tankerlere petrol yüklemesi devam etse dahi, Boğaz'dan doğu yönündeki çıkışların azalması ve yükün Boğaz'dan geçmek için daha uzun süre beklemesi nedeniyle, varışlarda gecikme ve nakliye maliyetlerinde artış bekleniyor.

En büyük şok, doğal gaz fiyatlarında yaşandı; büyük bir tedarikçi olan QatarEnergy'nin LNG tesislerine saldırı sonrasında sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini durdurmasıyla fiyatlar Avrupa'da yaklaşık yüzde 50, Asya'da ise yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi.

Daha önce, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura petrol rafinerisi de insansız hava araçları saldırısına uğramıştı. Devlet haber ajansı Saudi Press Agency'ye konuşan bir askeri sözcüye göre, rafineri savunması gelen uçakları düşürmüştü. Rafineri günde yarım milyon varili aşkın ham petrol işliyor.

Marco Rubio: "Fiyatları düşüreceğiz"

Gelişmeler karşısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'la savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarını hafifletmek için harekete geçeceğini söyledi.

Rubio, "Yarından itibaren, bunu hafifletmeye çalışmak için bu aşamaları uygulamaya koyduğumuzu göreceksiniz... Bunun bir sorun olabileceğini tahmin etmiştik," dedi.

(AEK)