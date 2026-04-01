DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 08:45 1 Nisan 2026 08:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 13:35 1 Nisan 2026 13:35
Okuma Okuma:  2 dakika

BM: Hürmüz’deki kriz, Covid-19’dan bu yana en kritik aksaklığa neden oldu

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da neden olduğu çatışmalar, Dünya Gıda Programı’na ait 70 bin ton gıdayı etkiledi.

BİA Haber Merkezi

BM: Hürmüz’deki kriz, Covid-19’dan bu yana en kritik aksaklığa neden oldu
Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar Hindistan’da uzun LPG kuyruklarına neden oldu, 27 Mart 2026, (Fotoğraf: AA)

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Tedarik Zinciri Direktörü Corinne Fleischer, dün (31 Mart) BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin Covid-19 dönemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en önemli tedarik zinciri aksaklığına neden olduğunu söyleyen Fleischer, Ortadoğu’daki çatışmaların, WFP’nin 70 bin ton gıdasını etkilediğini dile getirdi.

Fleischer, Hürmüz Boğazı ile bağlantılı daha geniş aksaklıklar nedeniyle sevkiyatların geciktiğini veya ürünlerin limanlarda takılı kaldığını belirterek, “Bu durum, gemilerin limanlarda sıkışıp kalmasına, limanlara yanaşamamasına, limanlardan ayrılamamasına ve konteynerlerin boşaltılamamasına yol açan, küresel tedarik zincirinde büyük bir aksamaya neden olan bir etkiye sahip,” dedi.

"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"
17 Mart 2026

“Hazirana kadar 45 milyon daha fazla insan şiddetli açlık çekecek”

Bu durumun etkisinin Ortadoğu’nun ötesine uzandığı konusunda uyarıda da bulunan Fleischer, gemilerin Afrika’yı dolaşarak yeniden yönlendirmenin yaklaşık 25 ila 30 gün nakliye süresi eklediğine ve maliyetleri yüzde 15 ila 25 artırdığına dikkati çekti.

Fleischer, WFP’nin öncelikli kargo erişimi aradığını ve ek ücretlerden muafiyetler için müzakerede bulunduğunu kaydederek, “Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladık,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, artan insani ihtiyaçlar konusunda da uyarıda bulunan Fleischer, “Tahminlerimize göre, hazirana kadar 45 milyon daha fazla insan şiddetli açlık çekecek,” ifadesini kullandı.

Fleischer, artan ihtiyaçlar, yüksek maliyetler ve mevcut düşük insani yardım operasyonları finansmanıyla insanlara ulaşma konusunda sorunlar yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz’de bir liman hedef alındı

Öte yandan, Tesnim Haber Ajansı da ABD-İsrail’in saldırılarında, dün gece (1 Nisan) Hürmüz Boğazı’ndaki bir limanın hedef alındığını duyurdu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi konuya ilişkin “ABD ve İsrail güçleri, yolcu ve ticari amaçla kullanılan Bender Abbas kentindeki Şehit Hakkani Limanı’nı hedef aldı,” dedi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askerî saldırı başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, saldırılarda bugüne dek yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Kızılayı ise saldırılarda şimdiye dek 90 bin 63 konut, 21 bin 59 ticari işletme, 760 eğitim merkezi ve Kızılay’a bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 113 bin 570 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hürmüz Boğazı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Birleşmiş Milletler militarizm gıda krizi petrol krizi
