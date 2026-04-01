BM: Hürmüz’deki kriz, Covid-19’dan bu yana en kritik aksaklığa neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Tedarik Zinciri Direktörü Corinne Fleischer, dün (31 Mart) BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin Covid-19 dönemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en önemli tedarik zinciri aksaklığına neden olduğunu söyleyen Fleischer, Ortadoğu’daki çatışmaların, WFP’nin 70 bin ton gıdasını etkilediğini dile getirdi.

Fleischer, Hürmüz Boğazı ile bağlantılı daha geniş aksaklıklar nedeniyle sevkiyatların geciktiğini veya ürünlerin limanlarda takılı kaldığını belirterek, “Bu durum, gemilerin limanlarda sıkışıp kalmasına, limanlara yanaşamamasına, limanlardan ayrılamamasına ve konteynerlerin boşaltılamamasına yol açan, küresel tedarik zincirinde büyük bir aksamaya neden olan bir etkiye sahip,” dedi.

"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"

“Hazirana kadar 45 milyon daha fazla insan şiddetli açlık çekecek”

Bu durumun etkisinin Ortadoğu’nun ötesine uzandığı konusunda uyarıda da bulunan Fleischer, gemilerin Afrika’yı dolaşarak yeniden yönlendirmenin yaklaşık 25 ila 30 gün nakliye süresi eklediğine ve maliyetleri yüzde 15 ila 25 artırdığına dikkati çekti.

Fleischer, WFP’nin öncelikli kargo erişimi aradığını ve ek ücretlerden muafiyetler için müzakerede bulunduğunu kaydederek, “Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladık,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, artan insani ihtiyaçlar konusunda da uyarıda bulunan Fleischer, “Tahminlerimize göre, hazirana kadar 45 milyon daha fazla insan şiddetli açlık çekecek,” ifadesini kullandı.

Fleischer, artan ihtiyaçlar, yüksek maliyetler ve mevcut düşük insani yardım operasyonları finansmanıyla insanlara ulaşma konusunda sorunlar yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz’de bir liman hedef alındı

Öte yandan, Tesnim Haber Ajansı da ABD-İsrail’in saldırılarında, dün gece (1 Nisan) Hürmüz Boğazı’ndaki bir limanın hedef alındığını duyurdu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi konuya ilişkin “ABD ve İsrail güçleri, yolcu ve ticari amaçla kullanılan Bender Abbas kentindeki Şehit Hakkani Limanı’nı hedef aldı,” dedi.