ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 10:50 16 Mayıs 2026 10:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 11:38 16 Mayıs 2026 11:38
Okuma Okuma:  2 dakika

“Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği en geç yazın başlayacak”

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde yaşanan aksaklıkları “geçici bir kesinti” olarak tanımladı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
“Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği en geç yazın başlayacak”
*ABD Enerji Bakanı Chris Wright (solda), Başkan Donald Trump'la (sağda) Oval Ofis'te. (Fotoğraf: White House)

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Enerji Bakanı Wright, enerji alanındaki son duruma ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD merkezli televizyon kanalı CNBC’ye konuşan Boğaz’da yaşanan aksaklıkları “geçici bir kesinti” olarak tanımlayan Wright, “Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz bir dönemde kesinlikle başlayacak” ifadesini kullandı.

İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
8 Mayıs 2026

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve ABD’nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65’lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan’da İran’a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan’da Lübnan’da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD’nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İran’a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail’le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
abd-iran gerilimi iran-abd ilişkileri Hürmüz Boğazı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
ilgili haberler
İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
8 Mayıs 2026
/haber/iran-abd-hurmuzde-karsilikli-saldirilar-319444
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği tespit edilen teknelerin vurulması talimatı
23 Nisan 2026
/haber/trumptan-hurmuz-bogazina-mayin-dosedigi-tespit-edilen-teknelerin-vurulmasi-talimati-319007
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu
18 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazini-yeniden-kapattigini-duyurdu-318864
LÜBNAN ATEŞKESİ VURGUSU
İran: Hürmüz Boğazı ateşkes boyunca açık olacak
17 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ateskes-boyunca-acik-olacak-318842
Çin’den İran’a: Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı
16 Nisan 2026
/haber/cinden-irana-hurmuz-bogazindan-serbest-ve-guvenli-gecis-saglanmali-318783
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
8 Mayıs 2026
/haber/iran-abd-hurmuzde-karsilikli-saldirilar-319444
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği tespit edilen teknelerin vurulması talimatı
23 Nisan 2026
/haber/trumptan-hurmuz-bogazina-mayin-dosedigi-tespit-edilen-teknelerin-vurulmasi-talimati-319007
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu
18 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazini-yeniden-kapattigini-duyurdu-318864
LÜBNAN ATEŞKESİ VURGUSU
İran: Hürmüz Boğazı ateşkes boyunca açık olacak
17 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ateskes-boyunca-acik-olacak-318842
Çin’den İran’a: Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı
16 Nisan 2026
/haber/cinden-irana-hurmuz-bogazindan-serbest-ve-guvenli-gecis-saglanmali-318783
Sayfa Başına Git