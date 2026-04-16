DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 14:30 16 Nisan 2026 14:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 14:44 16 Nisan 2026 14:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Çin’den İran’a: Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yle yaptığı görüşmede, Hürmüz’de seyrüsefer serbestisi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini, bunun uluslararası toplumun ortak çağrısı olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi. (Fotoğraf: mfa.ir)

Çin, ABD ile İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle Orta Doğu’da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gece telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Hürmüz Boğazı’na kıyıdaş ülke olarak İran’ın egemenliği, güvenliği, meşru hakları ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vang, aynı zamanda uluslararası boğazda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini, bunun uluslararası toplumun ortak çağrısı olduğunu vurguladı.

Vang, Çin’in bölgedeki durum ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çalışmayı ve Orta Doğu’da nihai olarak kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı rol oynamayı sürdüreceğinin altını çizdi.

İranlı Bakan Arakçi de Çin’in çatışmanın sonlandırılması ve barışın teşvik edilmesi için yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşıladıklarını, çatışmaya barışçı müzakerelerle akılcı ve gerçekçi çözüm aramayı sürdüreceklerini belirtti.

*ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılan öncesi günlük ortalama 1,7-2 milyon varil petrol ihracat eden İran, ham petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını Çin'e gerçekleştiriyor. 

ABD’nin ‘Hürmüz’ ablukası

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la Pakistan’da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan’da Türkiye saatiyle 17.00’de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukasının başlatacağını açıklamıştı.

Trump, İran’ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde “etkisiz hale getirileceği” tehdidinde bulunmuştu.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemeleri ile Basra Körfezi’nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran’ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30’u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

HAMANEY: "BOĞAZIN YÖNETİMİNDE YENİ AŞAMA"
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
