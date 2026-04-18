İran, hava sahasının bir bölümünü yeniden uçuşlara açarken, savaşın başlamasından bu yana ilk yolcu gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"

İran hava sahasını kısmen açtı

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin yerel saatle 07.00 itibariyle uçuşlara açıldığını duyurdu. Açıklamada, hava sahasının özellikle doğu kesiminin uluslararası uçuşlara açık olduğu belirtildi.

İç hat uçuşlarının ise gerekli düzenlemelerin ardından kademeli olarak yeniden başlayacağı ifade edildi. Karar, bölgedeki güvenlik risklerinin kısmen azaldığı yönünde yorumlandı.

Hürmüz Boğazı’ndan ilk yolcu gemisi geçti

Bölgedeki gerilim sürerken deniz trafiğinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk yolcu gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

MarineTraffic verilerine göre Malta bayraklı “Celestyal Discovery” adlı kruvaziyer gemisi, 28 Şubat’ta başlayan savaş sonrası mart ayı başında Dubai limanına yanaşmış ve 47 gün boyunca burada beklemişti.

Gemi, 17 Nisan’da limandan ayrılarak Türkiye saatiyle 17.30’da Hürmüz Boğazı’nı geçti. Umman’ın başkenti Muskat’a doğru ilerleyen gemi, savaş sonrası boğazdan geçen ilk yolcu gemisi olarak kayda geçti.

Trump’tan İran’a ‘bombalama’ tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona ziyareti sonrası Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran ile yapılması planlanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’daki zenginleştirilmiş uranyum konusunda konuşan Trump, “İran’a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD’ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız” dedi.

Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneklerin gündemde olacağını açık şekilde dile getirerek, “Belki ateşkesi uzatmam ancak Hürmüz’de ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran ile Lübnan’daki ateşkes sürecinin doğrudan bağlantılı olmadığını, ancak psikolojik olarak ilişkili olabileceğini söyledi.

(NÖ)