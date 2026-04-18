ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 11:17 18 Nisan 2026 11:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 11:32 18 Nisan 2026 11:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Hürmüz Boğazı'ndan ilk yolcu gemisi geçti

Malta bayraklı Celestyal Discovery kruvaziyer gemisi 47 gün boyunca Dubai'de limanda kaldıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçen ilk yolcu gemisi oldu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İran, hava sahasının bir bölümünü yeniden uçuşlara açarken, savaşın başlamasından bu yana ilk yolcu gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

İran hava sahasını kısmen açtı

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin yerel saatle 07.00 itibariyle uçuşlara açıldığını duyurdu. Açıklamada, hava sahasının özellikle doğu kesiminin uluslararası uçuşlara açık olduğu belirtildi.

İç hat uçuşlarının ise gerekli düzenlemelerin ardından kademeli olarak yeniden başlayacağı ifade edildi. Karar, bölgedeki güvenlik risklerinin kısmen azaldığı yönünde yorumlandı.

Bölgedeki gerilim sürerken deniz trafiğinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk yolcu gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

MarineTraffic verilerine göre Malta bayraklı “Celestyal Discovery” adlı kruvaziyer gemisi, 28 Şubat’ta başlayan savaş sonrası mart ayı başında Dubai limanına yanaşmış ve 47 gün boyunca burada beklemişti.

Gemi, 17 Nisan’da limandan ayrılarak Türkiye saatiyle 17.30’da Hürmüz Boğazı’nı geçti. Umman’ın başkenti Muskat’a doğru ilerleyen gemi, savaş sonrası boğazdan geçen ilk yolcu gemisi olarak kayda geçti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Hürmüz Boğazı İran abd donald trump lübnan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git