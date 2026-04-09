İran'ın Hürmüz şartları: "Geçenden 10 akçe, geçmeyen kendi bilir"

Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin savaş öncesine dönüşünün uzun zaman alacağını belirterek ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürmesinin koşullarını sıraladı.

Müçteba Hamaney: "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız"

Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısının ilk günlerinde öldürülmesinin 40’ncı günü nedeniyle İran devlet televizyonunda okunan mesajında, babasının yerine geçen Mücteba Hamaney savqşta uğradıkları maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat isteyeceklerini belirtti: “Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız.”

İran'ın şartları

Tahran'ın açıklamasına göre, günde en çok 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilecek, bu geçişler kesinlikle İran'ın her bir gemi için onay vermesine, ve belirli bir protokole uyulmasına bağlı olacak. Haberi yayımlayan Rusya kamu yayıncısı TASS, bilgileri üst düzey bir İranlı kaynağın verdiğini belirtti. TASS'ın haberine göre: “Mevcut ateşkes kapsamında, Hürmüz Boğazı’ndan günde 15’ten az geminin geçişine izin verilmektedir. Bu hareketlilik, kesinlikle İran’ın onayına ve belirli bir protokolün uygulanmasına bağlıdır. IRGC gözetiminde işleyen bu yeni düzenleyici çerçeve, bölgesel taraflara resmî olarak bildirilmiştir. Savaş öncesi statükoya dönüş olmayacaktır.”

Tahran dondurulmuş varlıkların iki hafta içinde serbest bırakılmasını istiyor

İran ayrıca ateşkes için mali bir koşul da ileri sürdü; kaynak, TASS'a “İran’ın bloke edilen varlıklarının çözülmesi, bu iki haftalık süre içinde gerçekleştirilmesi gereken kritik bir yürütme güvencesidir,” dedi.

Tahran ayrıca savaşın sona erdiğinin kendi şartlarını teyit eden bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla resmen tanınmasında ısrar ediyor ve aksi halde sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.

TASS'a bilgi veren İranlı kaynak “Savaşın sona ermesi, belirlediğimiz koşullara dayalı bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla resmileştirilmezse, son 40 günde yaptığımız gibi ve daha da büyük bir yoğunlukla ABD'ye ve Siyonist rejime karşı çatışmayı yeniden başlatmaya bütünüyle hazırız,” dedi.

İran: Yeni ABD askeri de konuşlandırılmasın

İran bu koşulların yanında iki haftalık ateşkes boyunca bölgedeki ABD askeri varlığını artırılmamasını talep etti: “Uranyum zenginleştirme konusunda, karşılıklı bağıtlanan anlaşma metnine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyoruz ve bunu aktif şekilde sürdürüyoruz,” dedi.

(AEK)