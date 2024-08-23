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HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 12:56
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 19:09
3 dk Okuma

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti

Süleymaniye merkezli haber ajansı Rojnews, Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara adlı gazetecilerin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti

Türkiye, Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki Süleymaniye'nin Seyyid Sadık bölgesinde sivil bir aracı bombaladı.

Süleymaniye merkezli haber ajansı Rojnews, haberinde Türkiye’ye ait insansız hava aracının Kürt gazetecileri hedef aldığını belirtti. Saldırıda iki gazetecinin öldüğünü, altı gazetecinin de yaralandığını geçti.

Erbil merkezli Rudaw ise araçta "Sterk TV kanalının çalışanlarının olduğu" iddiasını yazdı.

Rojnews daha sonra aracın Chatr (Çetir) Medya Şirketi'ne ait olduğunu, saldırıda Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn adlı gazetecilerin hayatını kaybettiğini belirtti. Chatr Production sorumlusu Rêbîn Bekir'in de saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Süleymaniye merkezli televizyon kanalı NRT, saldırıdan etkilenen ikinci aracın görüntülerini paylaştı.

  • Çetir Medya Şirketi, IKBY'nin başkenti Erbil'de Welat (Vatan) gazetesi adıyla yayın hayatına başladı. Ancak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) baskılarıyla kapatılan Welat'ın yerine 2011'de 'Çetir' gazetesi kuruldu. Ardından gazete aynı isimle medya şirketine dönüştürüldü. 2014'te kurulan Rojnews de Çetir Medya Şirketi çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara

Gülistan Tara’nın Batman doğumlu olduğu ve 2000'den bu yana bölgede gazetecilik yaptığı belirtiliyor.

Kemal Heme Reza: Saldırıda yerel istihbarat var

Chatr (Çetir) Production Genel Müdürü Kemal Heme Reza, Seyyid Sadık ilçesinde yaptığı açıklamada, saldırının “yerel ve istihbari bir müdahale sonucu” gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin gazeteci olduğunu belirten Kemal Heme Reza, bazı medya kuruluşlarının “Saldırıda PKK’liler öldü” iddiasına tepki gösterdi.

Reza, “Saldırıda şehadete ulaşan ve yaralananların tümü gazetecidir ve siyasetle hiçbir ilgileri bulunmuyor. Hayatını kaybeden gazetecilerden biri Bakur Kurdistan’ın Êlih kentinden ve 3 yıldır şirketimizde çalışan Gülistan Tara’dır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hêro Behadîn, Süleymaniye’de doğdu ve Tîmarin köyündendi. Saldırıda yaralanan Rêbîn Bekir de aynı şekilde Süleymaniyeliydi” diye konuştu.

Kurdistan Bölgesi Gazeteciler Sendikası Süleymaniye Şube Başkanı Karwan Enwer de saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Enwer, "Uluslararası hukuka göre gazeteciler tüm çatışmalardan uzak tutulmalı ve savaş bölgesinde olsalar dahi hedef alınmamalıdır" dedi. Ayrıca saldırıyı uluslararası örgüt ve federasyonlara taşıyacaklarını söyledi.

Kubad Talabani: Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Seyyid Sadık saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) yayın organı PUKmedia’da yayımlanan açıklamasında Talabani, “Seyyid Sadık ilçesi yakınlarıdaki dron saldırısının kurbanları, herhangi bir ülke veya bölgenin güvenliğine ve istikrarına tehdit oluşturacak silahlı güçlere mensup olmayan iki kadın gazeteciydi” dedi.

“Gazetecilerin öldürülmesi uluslararası hukuka aykırı, haksız bir suçtur ve şiddetle kınıyoruz” diyen Talabani, “Irak’ın egemenliğinin ihlali” ve “Kürdistan Bölgesi’ndeki sivil yaşamı hedef alan ciddi bir tehdit” olarak nitelendirdiği saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Irak basınından 'PKK' iddiası

Bağdat merkezli Al Rabiaa TV, saat 12.30'da geçtiği haberde, “Süleymaniye'de Türk hava saldırısında Kürdistan İşçi Partisi yetkilisi öldürüldü” dedi. Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Servisi’ne dayandırılan haberde, "Bugün saat 11.00'de Türk ordusuna ait bir drone, Süleymaniye'nin Seyyid Sadık ilçesine bağlı Tabarş köyü yakınlarında Kürdistan İşçi Partisi yetkilisini taşıyan bir arabayı hedef aldı" denildi.

Haberini Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Servisi’ne dayandıran Bağdat merkezli Al-Sumaria News de saldırıda ölenlerin PKK’li olduğunu öne sürdü. Bir görgü tanığının beyanlarına da yer veren gazete, "Türkiye'ye ait olduğuna inanılan bir insansız hava aracı bu sabah Süleymaniye'nin Seyyid Sadık bölgesi yakınlarında iki kişiyi taşıyan sivil bir aracı bombaladı. Araçta bulunan bir kişi öldü, diğeri yaralandı” dedi.

Türkiye 8 Temmuz'da da sınır ötesine çıkarak Şengal'de sivil bir araca saldırı düzenlemiş, saldırıda Çira FM muhabiri Murad Mîrza hayatını kaybetmiş, Çira TV muhabiri Medya Hasan ise yaralı kurtulmuştu.
 
Şengal’de İHA’lı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Murat Mîrza hayatını kaybetti
Şengal’de İHA’lı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Murat Mîrza hayatını kaybetti
12 Temmuz 2024

(HA)

ırak kürdistan bögesel yönetimi sınırötesi operasyon
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